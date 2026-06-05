Mort de Marjane Satrapi : peut-on mourir de tristesse ?

L'ESSENTIEL Marjane Satrapi, autrice de bandes dessinées et réalisatrice, est décédée à l’âge de 56 ans.

D’après ses proches, la cinéaste est "morte de tristesse, un peu plus d'un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l'amour de sa vie."

Bien que l’hypothèse d’un syndrome du cœur brisé soit avancée en ligne, les circonstances de sa mort n’ont pas été évoquées.

Dans un communiqué, transmis à l'AFP le 4 juin, les proches de Marjane Satrapi, artiste franco-iranienne, ont annoncé son décès. L’autrice de bandes dessinées, notamment de "Persepolis", est "morte de tristesse", à l’âge de 56 ans, "un peu plus d'un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l'amour de sa vie." Interrogée par FranceInfo, Azadeh Kian, professeure de sociologie politique, évoque le chagrin de son amie. "Vous savez, ils ont grandi ensemble et depuis sa mort, Marjane n'était plus la même. Elle me disait : 'J'arrête de me battre et je veux partir'."

Mort de Marjane Satrapi : le syndrome du cœur brisé, une piste non confirmée

Pour l’heure, aucune précision sur les circonstances de sa mort n’a été donnée. Cependant, l’hypothèse d’un syndrome du cœur brisé surgit en ligne. Ce trouble, aussi connu sous le nom de Tako-tsubo (piège à poulpe en japonais) ou cardiomyopathie de stress, correspond à l’accumulation de stress. "Le cœur se met en état de sidération face à l’événement de trop, qui aurait pu être anodin en d’autres circonstances. Sous l'effet d’une libération massive d’hormones de stress, une partie du cœur peut ne plus se contracter", souligne Agir pour le Cœur des Femmes. D’après l’Orphanet, environ 90 % des patients concernés sont des femmes, généralement ménopausées, bien que la maladie soit désormais diagnostiquée chez un nombre croissant d'hommes et de patients plus jeunes en raison d'une meilleure connaissance du syndrome.

Syndrome du cœur brisé : une hospitalisation en urgence est nécessaire

Sur son site, Agir pour le Cœur des Femmes indique que les symptômes du Tako-tsubo sont proches de l’infarctus, principalement chez les femmes plutôt anxieuses, plus particulièrement au moment de la ménopause et chez les personnes en situation de précarité. L’Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa précise que le syndrome se manifeste par une douleur et une lourdeur dans la poitrine irradiant dans le bras et la mâchoire, un essoufflement, des palpitations, des nausées, des vomissements, des étourdissements.

La cardiomyopathie de stress nécessite une hospitalisation en urgence pour éviter des complications graves et permettre une prise en charge en unités de soins intensifs cardiologiques. "L'appel du 15 est primordial comme dans l'infarctus du myocarde, chaque minute compte !" Traitée de manière précoce, cette forme d’insuffisance cardiaque aiguë est souvent totalement réversible. "Le risque de décès associé à un diagnostic de cardiomyopathie de Tako-tsubo est faible (moins de 4 %)", ajoute l’Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.