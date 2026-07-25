Arthrose de la hanche : bouger plus… pour un bénéfice finalement limité ?

L'ESSENTIEL En pratiquant de l'exercice physique, les personnes atteintes d'arthrose de la hanche ressentent en moyenne une légère diminution de la douleur et une légère amélioration de leur fonction physique.

Cependant, ces améliorations sont généralement trop faibles pour être perçues comme réellement significatives dans la vie quotidienne.

La recommandation de pratiquer une activité physique n'est pas remise en cause, mais il ne faut pas "donner de faux espoirs" aux patients.

Raideur articulaire, douleurs au niveau de la fesse, d'un pli de l'aine, de la cuisse… Ce sont les symptômes ressentis par les patients souffrant d’arthrose de la hanche, aussi appelée coxarthrose, qui se caractérise par une usure puis une destruction du cartilage de l'articulation située en haut de la cuisse, entre le fémur et le bassin. À un stade avancé, les symptômes ont un retentissement important sur la vie quotidienne. Plus précisément, ils entraînent des difficultés à marcher, à monter et descendre les escaliers, à ramasser les objets à terre, à se lever d’une chaise ou à sortir de voiture.

Actuellement, "l'exercice est recommandé comme traitement principal de l'arthrose de la hanche" pour soulager les douleurs, a déclaré Michelle Hall, chercheuse à l'université de Sydney (Australie). En effet, le fait de bouger vise à améliorer la force musculaire, la mobilité articulaire et la confiance en sa capacité à réaliser certaines activités. Mais dans une nouvelle étude, parue dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews, les scientifiques australiens ont voulu déterminer les réels effets de l’activité sportive (pratiquée hors milieu aquatique) sur la douleur, la fonction physique, la qualité de vie, le succès du traitement et les effets secondaires rapportés par les patients.

Arthrose de la hanche : l’exercice physique peut n'avoir que peu ou pas d'effet sur la douleur

Pour les besoins de cette recherche, l’équipe a passé en revue 18 essais cliniques portant sur 1.368 personnes. Les participants étaient majoritairement des femmes âgées de 53 à 74 ans, "ce qui signifie que les résultats pourraient ne pas s'appliquer aux personnes plus jeunes." Dans les travaux, les programmes d'exercice, s'étendant de deux à 52 semaines, devaient être réalisés sur terre ferme, planifiés, structurés et répétitifs. Ils devaient couvrir divers types d'activités, notamment le renforcement musculaire, les exercices aérobiques et les approches corps-esprit. "Nous avons exclu les programmes d'exercices périopératoires, les interventions impliquant une thérapie par vibrations, des aides à la marche ou une rééducation à la marche."

Par rapport à l'absence de traitement ou aux soins habituels, l'exercice physique réduit probablement la douleur d'environ 7 points sur une échelle de 100 et la fonction articulaire de 8,8 points. "Or, les experts estiment généralement qu'une amélioration d'au moins 12 points est nécessaire pour que les patients perçoivent une différence significative dans leur vie quotidienne." Pour la fonction articulaire, une différence de 13 points représente un changement significatif. Alors que la qualité de vie est "sans doute le critère le plus important pour les patients", ces légères améliorations de la douleur et de la fonction articulaire ne sont donc pas perceptibles dans leur vie quotidienne.

Ne pas "donner de faux espoirs" aux patients souffrant d’arthrose de la hanche

Pour l’heure, les auteurs ne savent pas avec certitude si l'exercice physique entraîne davantage d'effets indésirables qu'un placebo, qu'une absence de traitement ou que les soins habituels chez les personnes atteintes d'arthrose de la hanche. "Lorsqu'il est ajouté à un autre traitement, l'exercice réduit probablement légèrement le risque d'effets indésirables. (…) Nous avons besoin d'études plus nombreuses et mieux conçues, ciblant spécifiquement les personnes atteintes d'arthrose de la hanche, pour tirer des conclusions plus solides sur les effets de l’activité physique."

Dans les conclusions, les chercheurs soulignent que cette revue ne remet pas en cause la recommandation de pratiquer une activité physique en cas d’arthrose. "Mais elle suggère que nous devons être honnêtes avec les patients : le bénéfice moyen peut être modeste. Pour certaines personnes souffrant de douleurs à la hanche, l'exercice peut représenter leur seul espoir, mais je ne veux pas leur donner de faux espoirs."