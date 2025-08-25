Arthrose de la hanche : et si vous vous mettiez au vélo pour soulager la douleur ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs britanniques ont testé l’efficacité du programme CHAIN, un programme de huit semaines de séances de vélo statique pour les personnes atteintes d'arthrose de la hanche.

Après cette intervention, les patients bougeaient mieux et avaient moins de douleurs.

L'amélioration observée restait modeste.

L'arthrose de la hanche, qui se caractérise par une détérioration du cartilage articulaire de l'articulation coxo-fémorale (articulation entre l'os de la cuisse et le bassin), est une maladie chronique souvent gênante au quotidien. Elle est l'une des principales causes d'invalidité chronique. Dans une nouvelle étude, parue dans la revue The Lancet Rheumatology, des scientifiques de l’université de Bournemouth et de l’hôpital général de Southampton (Royaume-Uni) ont comparé l'efficacité clinique et le rapport coût-efficacité de l'intervention CHAIN (Cycling Against Hip Pain), un programme collectif de cyclisme et d'éducation, avec les soins de kinésithérapie habituels pour les patients atteints d'arthrose de la hanche.

Arthrose : une amélioration de la fonction de la hanche grâce aux séances de vélo

Entre le 24 février 2020 et le 28 avril 2023, 221 personnes âgées en moyenne de 65 ans, souffrant de douleurs articulaires liées à l'activité physique, sans raideur matinale ou avec une raideur matinale ne persistant pas plus de 30 minutes, ont été recrutées. Les patients ont été répartis aléatoirement entre l'intervention CHAIN et les soins de kinésithérapie habituels. Dans le détail, le programme, qui durait huit semaines, était composé de séances de vélo statique conçu pour aider les personnes souffrant d'arthrose de la hanche en renforçant leurs muscles et leurs os, ainsi qu'en améliorant leur équilibre et leur condition physique. Il associe des cours d'exercices à des séances de formation sur la gestion de l'arthrose de la hanche.

D’après les résultats, une amélioration significative de la fonction de la hanche a été observée chez les adultes ayant participé au programme CHAIN par rapport aux patients bénéficiant de soins de kinésithérapie habituels. Plus précisément, ils avaient de meilleurs scores pour la réalisation d’activités de la vie quotidienne. "Bien que le critère d'évaluation principal ait montré une amélioration statistiquement significative pour le programme CHAIN par rapport à la physiothérapie habituelle, la différence entre les groupes de 6,9 points n'a pas atteint la différence cliniquement importante minimale prédéfinie de 7,4", ont indiqué les auteurs avant de préciser qu’aucun effet indésirable grave lié à l’intervention n'a été signalé.

Réduire les coûts et les listes d'attente pour la kinésithérapie

"Le programme CHAIN a coûté 4.092 £ par année de vie ajustée en fonction de la qualité gagnée par rapport aux soins de kinésithérapie habituels." Son coût est donc en dessous du seuil de 20.000 £ à 30.000 £ du National Institute of Health and Care Excellence. Actuellement, il est proposé aux patients atteints d'arthrose de la hanche dans le Dorset, grâce à un partenariat entre l'équipe de recherche et l'exploitant du centre de loisirs BH Live. "L'objectif est que l'intervention puisse désormais être déployée à l'échelle nationale."