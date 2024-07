Arthrose des mains : l'alimentation, un allié insoupçonné pour prévenir et soulager

L'ESSENTIEL L'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention et le soulagement de l'arthrose des mains.

Privilégiez les fruits, légumes, poissons gras, céréales complètes et légumineuses.

Limitez la consommation de viande rouge, produits laitiers transformés, sucres raffinés et alcool.

L'arthrose des mains, aussi appelée arthrose digitale, est une maladie chronique qui touche les articulations des doigts et des poignets. Elle se caractérise par une dégradation progressive du cartilage articulaire, entraînant des douleurs, une raideur et une perte de mobilité. Cette pathologie concerne principalement les personnes âgées, mais peut également toucher des adultes plus jeunes, notamment à cause de certaines professions manuelles ou d'une prédisposition génétique.

Si l'arthrose des mains ne se guérit pas, il existe de nombreux moyens de prévenir son apparition et de soulager les symptômes. Parmi ces solutions, l'alimentation joue un rôle crucial et souvent méconnu.

L'impact de l'alimentation sur l'arthrose des mains

L'alimentation peut avoir un impact direct sur le développement et l'évolution de l'arthrose des mains. En effet, certains aliments favorisent l'inflammation, un facteur clé dans la progression de la maladie, tandis que d'autres aliments ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à protéger les articulations.

Quels aliments privilégier pour soulager l'arthrose digitale ?

Pour prévenir et soulager l'arthrose des mains, il est important de privilégier une alimentation riche en fruits, légumes, poissons gras, céréales complètes et légumineuses. Ces aliments sont riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux essentiels pour la santé des articulations.

Voici quelques exemples d'aliments bénéfiques :

Fruits et légumes : Ils sont riches en antioxydants qui luttent contre l'inflammation et protègent les cellules cartilagineuses. Privilégiez les fruits et légumes riches en vitamine C (agrumes, kiwis, brocolis) et en bêta-carotène (carottes, patates douces, épinards).

Ils sont riches en antioxydants qui luttent contre l'inflammation et protègent les cellules cartilagineuses. Privilégiez les fruits et légumes riches en vitamine C (agrumes, kiwis, brocolis) et en bêta-carotène (carottes, patates douces, épinards). Poissons gras : Ils sont riches en acides gras oméga-3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Consommez du saumon, du thon, des sardines ou des maquereaux au moins deux fois par semaine.

Ils sont riches en acides gras oméga-3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Consommez du saumon, du thon, des sardines ou des maquereaux au moins deux fois par semaine. Céréales complètes : Elles sont riches en fibres favorisant la satiété et aidant à maintenir un poids corporel sain. Un excès de poids peut aggraver les symptômes de l'arthrose des mains.

Elles sont riches en fibres favorisant la satiété et aidant à maintenir un poids corporel sain. Un excès de poids peut aggraver les symptômes de l'arthrose des mains. Légumineuses : Elles sont riches en protéines végétales, en fibres et en minéraux essentiels pour la santé des articulations. Consommez des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges ou blancs régulièrement.

Les aliments à éviter pour limiter l'inflammation des articulations

Il est également important de limiter la consommation d'aliments qui favorisent l'inflammation, tels que :

Viandes rouges et transformées : Elles sont riches en acides gras saturés et en composés pro-inflammatoires.

Elles sont riches en acides gras saturés et en composés pro-inflammatoires. Produits laitiers : Certains produits laitiers, comme le lait de vache, peuvent aggraver les symptômes de l'arthrose chez certaines personnes. Optez pour des alternatives végétales comme le lait d'amande ou de coco.

Certains produits laitiers, comme le lait de vache, peuvent aggraver les symptômes de l'arthrose chez certaines personnes. Optez pour des alternatives végétales comme le lait d'amande ou de coco. Sucres raffinés et aliments transformés : Ils sont riches en calories et en sucres ajoutés, qui favorisent l'inflammation et la prise de poids.

Ils sont riches en calories et en sucres ajoutés, qui favorisent l'inflammation et la prise de poids. Alcool : L'alcool peut aggraver les douleurs articulaires et perturber le sommeil, ce qui peut avoir un impact négatif sur la récupération.

En plus d'une alimentation adaptée, d'autres mesures peuvent aider à prévenir et à soulager l'arthrose des mains :



Maintenir un poids corporel sain : L'excès de poids exerce une pression supplémentaire sur les articulations, ce qui peut aggraver les symptômes de l'arthrose.



Pratiquer une activité physique régulière : L'exercice physique permet de renforcer les muscles et améliorer la mobilité des articulations. Privilégiez des activités à faible impact, comme la natation ou le vélo.



Appliquer des compresses chaudes ou froides : Les compresses chaudes peuvent aider à détendre les muscles et à soulager la douleur, tandis que les compresses froides peuvent réduire l'inflammation.



Utiliser des attelles ou des orthèses : Ces dispositifs peuvent aider à stabiliser les articulations et à réduire la douleur.



L'arthrose des mains est une maladie chronique qui peut avoir un impact important sur la qualité de vie. En adoptant une alimentation saine et en suivant les conseils de son médecin, il est possible de prévenir l'apparition de la maladie.