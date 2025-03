Arthrose de la cheville : faut-il systématiquement prescrire une radio ?

L'ESSENTIEL "L'arthrose de la cheville touche souvent des personnes plus jeunes que l'arthrose des autres articulations."

Chez les adultes souffrant de douleurs chroniques de la cheville, la présence d’arthrose sur les résultats radiographiques n’est pas associée à la gravité de leurs douleurs et leurs difficultés fonctionnelles.

Les chercheurs recommandent donc d’évaluer la perte fonctionnelle et la raideur des patients, qui pourraient être de nouveaux critères de diagnostic de l'arthrose de la cheville.

"L'arthrose de la cheville est relativement peu étudiée. Elle touche souvent des personnes plus jeunes que l'arthrose des autres articulations. Les preuves de l'association entre l'arthrose radiographique et les symptômes de la cheville restent contradictoires", ont indiqué des chercheurs de l’université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas). C’est pourquoi, dans une étude, ils ont examiné le lien les signes radiographiques de cette maladie articulaire et la gravité de la douleur, de l'incapacité et des symptômes prédominants au niveau de la cheville.

Les signes d’arthrose révélés par la radio ne sont pas liés aux douleurs et aux difficultés fonctionnelles

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Osteoarthritis and Cartilage Open, l’équipe a recruté 231 patients souffrant de douleurs chroniques de la cheville qui se sont rendus dans un service de radiologie prodiguant des soins primaires et secondaires. Avant de faire une radiographie, les participants ont rempli un questionnaire sur la gravité de la douleur et de l'incapacité de la cheville, leurs symptômes prédominants, c'est-à-dire la douleur, la perte fonctionnelle, la raideur et/ou l'instabilité. Ensuite, les auteurs ont comparé ces données aux résultats de l’examen d’imagerie médicale.

La recherche "a confirmé ce que d'autres études avaient révélé précédemment", a indiqué Stéphane Demorand, masseur-kinésithérapeute, dans une chronique qu’il a signé dans Le Point. D’après l’analyse des scientifiques néerlandais, la présence de signes d’arthrose sur les résultats radiographiques n'est pas systématiquement liée à la gravité des douleurs et à l'incapacité de la cheville. En effet, chez certains volontaires, les douleurs étaient intenses, mais l’examen n’a pas révélé de signes évocateurs de l’arthrose. Chez d’autres, l’inverse a été observé.

Arthrose de la cheville : élargir les critères diagnostiques

"Compte tenu des données, nous suggérons de ne pas utiliser la radiographie comme outil de diagnostic de l'arthrose de la cheville dans une population souffrant de douleurs articulaires chroniques, mais nous recommandons la perte fonctionnelle et la raideur comme candidats pour les futurs critères de diagnostic de l'arthrose de la cheville", a conclu l’équipe.