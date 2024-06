Arthrose : «Le réveil musculaire permet de mettre en route le corps des patients»

Pourquoi Docteur : Genou, hanche, épaule, mains… L’arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. En effet, elle concerne 10 millions de Français. Pour rappel, cette pathologie se manifeste par des douleurs, des gonflements, des raideurs, ce qui peut entraîner un handicap avec une perte de mobilité. Pour éviter cela, les professionnels de santé recommandent aux patients de continuer à bouger et à pratiquer une activité physique régulière et d’intensité modérée en dehors des poussées inflammatoires. Lesquelles conseillez-vous ?

Laurie : En cas d’arthrose, il est préconisé de se tourner vers des activités physiques douces, telles que la natation, l’aquagym, l’aquabike ou la marche. Ces dernières vont aider à maintenir une bonne mobilité de l’articulation douloureuse et renforcer les muscles. Pour continuer à bouger tous les jours, il est aussi possible de faire un réveil musculaire tous les matins.

Qu’est-ce qu’un réveil musculaire ?

Pour rappel, le liquide synovial lubrifie et réduit la friction entre les surfaces cartilagineuses des articulations lors des mouvements. Chez les patients arthrosiques, ce liquide devient moins visqueux, ce qui réduit donc son efficacité en tant que lubrifiant.

Dans cette situation, le réveil musculaire permet de mettre en route le corps des patients qui ont des douleurs ou souffrent de raideurs. Dans le détail, il s'agit d'une pratique visant à préparer les muscles et le corps à l'activité physique après une période de repos ou d'inactivité, notamment au début de la journée. Elle est composée d'une série d'exercices légers et progressifs destinés à "réveiller" les muscles, améliorer la circulation sanguine, augmenter la température corporelle, et préparer les articulations et les muscles pour éviter toute raideur.

Stress, anxiété, dépression : le réveil musculaire améliore "l’humeur et la qualité de vie"

Quels sont ses bienfaits ?

Le réveil musculaire permet de maintenir la mobilité des articulations, réduire les raideurs, améliorer la flexibilité et l’amplitude des mouvements. Au-delà des vertus physiques, ces étirements et exercices faits le matin ont un impact positif sur la santé mentale des malades. En effet, ils diminuent le stress, l’anxiété et les symptômes dépressifs et améliorent ainsi l’humeur et la qualité de vie.

Comment se déroule une séance ?

On commence par des étirements dynamiques comme des cercles avec les bras, des bascules du bassin, des rotations du torse de gauche à droite ou encore des fentes dynamiques. Ensuite, on enchaîne avec des exercices cardiovasculaires légers pour monter la température corporelle doucement (des montées de genoux, des talons fesses, des jumping jacks ou des squats). Il est possible de combiner les mouvements, par exemple : des squats avec élévation de bras, des fentes avec torsion.

On peut ensuite passer au stretching, yoga et Pilates, qui sont de très bonnes pratiques pour un renforcement musculaire en douceur. Pour que le réveil musculaire soit efficace, il convient de commencer par des mouvements lents et d'augmenter progressivement l'intensité. On respire profondément pour bien oxygéner les muscles, on boit de l'eau avant et après les exercices pour rester hydraté, et on écoute son corps pour être attentif à ses sensations et éviter les mouvements brusques et douloureux.

Réveil musculaire : un accompagnement par un enseignant APA pour éviter de se blesser

À quelle fréquence et combien de temps faut-il faire le réveil musculaire ?

L’idée est de bouger, même un tout petit peu en cas de crise, mais nul besoin d’y consacrer une heure tous les matins. Cela peut durer uniquement 10 à 15 minutes.

Est-il préférable d’être accompagné par un professionnel ?

Si l’on n’a jamais fait de réveil musculaire auparavant, il vaut mieux être accompagné par un professionnel, tel qu’un enseignant en activité physique adaptée (APA), afin que ce dernier explique et montre les exercices aux patients. En outre, il peut corriger les postures lors de la séance pour éviter qu’ils ne se blessent.