Régime : l’autre conséquence méconnue de l’effet yoyo

L'ESSENTIEL Les fluctuations de poids répétées sont liées à une plus grande perte musculaire.

Les personnes subissant l'effet yoyo ont perdu environ 3,7 % du volume musculaire de la cuisse.

Les chercheurs appellent à surveiller la perte musculaire chez les personnes faisant des régimes.

Les fluctuations de poids qui suivent l’arrêt d’un régime, surnommées effet yoyo, n’ont pas pour unique conséquence la frustration et l’accumulation de nouvelles graisses. Elles accélèrent aussi la perte musculaire chez les personnes d’âge moyen.

L’étude à l’origine de cette découverte a été publiée dans la revue Radiology, le 21 juillet 2026.

Moins de muscles dans les cuisses avec l’effet yoyo

Pour mieux comprendre les conséquences de l’effet yoyo sur le corps, les scientifiques de l’université de Californie à San Francisco ont repris les IRM et les dossiers médicaux de 1.433 participants (âge moyen 60 ans) ayant participé à une étude sur l’arthrose du genou. Si certains volontaires ont conservé un poids stable au cours des quatre années de la recherche, d'autres ont connu des fluctuations de poids répétées.

En analysant l’ensemble des données, l’équipe a découvert que les personnes sujettes à l’effet yoyo ont perdu près de quatre fois plus de masse musculaire à la cuisse sur une période de quatre ans que celles ayant un poids stable. Cela représente environ 3,7 % du volume musculaire de la cuisse pour les participants ayant connu des variations de poids.

"Lorsque le poids des participants fluctue, ils perdent une quantité considérable de muscle en même temps que de graisse, et ils ne le récupèrent pas", explique le Pr Thomas Link qui a dirigé l’étude.

Régime : faire aussi attention à la perte de masse musculaire

Pour les chercheurs, leurs résultats suggèrent qu’il faudrait faire particulièrement attention à la perte de masse musculaire lors des régimes. "Nous devons mieux comprendre comment la perte de poids affecte le corps, au-delà du simple chiffre sur la balance", souligne le Pr Link dans un communiqué, ajoutant que la question est particulièrement d’actualité avec l’usage grandissant des médicaments GLP-1 pour perdre des kilos.

"La perte de graisse n'est qu'un élément d'un ensemble bien plus vaste qui comprend l'impact de la perte de poids sur l'arthrite, les muscles, les os et d'autres facteurs. À mesure que de plus en plus de personnes ont recours à des thérapies efficaces pour perdre du poids, il est essentiel de réfléchir à la manière dont ces différents éléments s'articulent", conclut-il.