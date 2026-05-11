Régime : le nombre de pas à faire pour éviter l'effet yoyo

L'ESSENTIEL 8 patients sur 10 qui perdent du poids lors d'un régime, ont tendance à le reprendre en partie ou en totalité dans les trois à cinq ans.

Faire environ 8.500 pas par jour peut les aider à maintenir leur poids après un régime.

L'augmentation du nombre de pas quotidiens pendant un régime et la phase de stabilisation doit être recommandée aux patients.

Après un régime, il n’est pas rare de reprendre les kilos perdus, voire plus. "Environ 80 % des personnes en surpoids ou obèses qui perdent initialement du poids ont tendance à en reprendre une partie ou la totalité dans un délai de trois à cinq ans", confirme le professeur Marwan El Ghoch de l’université de Modène et de Reggio d’Émilie (Italie).

Mais, pas besoin de courir un marathon ou même d’atteindre la barre des 10.000 pas quotidiens pour éviter cet effet yoyo et maintenir son poids, selon ses travaux présentés au congrès européen sur l’obésité organisé du 12 au 15 mai 2026.

Obésité : combien de pas par jour pour ne pas reprendre le poids perdu ?

Pour déterminer le nombre de pas quotidiens à effectuer pour favoriser le maintien du poids après un régime, le chercheur et son équipe ont repris les données de 14 études sur le sujet. Cela représente 3.758 personnes originaires de pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie ou encore le Japon.

1.987 patients suivant un régime avaient intégré des programmes de modification du mode de vie préconisant l’augmentation du nombre de pas par jour. Les autres avaient soit suivi un régime seul, soit reçu aucun traitement. Le nombre quotidien de pas effectués était mesuré au début des essais, à la fin du régime (durée moyenne de 7,9 mois) puis au terme de la phase de maintien du poids (durée moyenne de 10,3 mois).

Les personnes ayant intégré les programmes de marche ont augmenté leur activité physique jusqu’à atteindre 8.454 pas par jour et perdu en moyenne 4 kg. De plus, elles ont maintenu ce nombre de pas élevé après le régime (8.241 pas par jour) ainsi que leur poids. La perte de kilos moyenne après la phase de stabilisation était d’environ 3 kg.

De plus, les différentes analyses ont confirmé un lien entre l'augmentation de la marche et la prévention de la reprise de poids. "Plus précisément, il était important d'augmenter le nombre de pas pendant la phase de perte de poids et de maintenir cette augmentation durant la phase de stabilisation. Les patients qui ont suivi ces recommandations ont repris moins de poids", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

La marche doit être accompagnée d’autres changements de mode de vie

Cela semble assez logique, mais cela ne fait pas de mal de le rappeler : l’étude montre aussi que la hausse seule du nombre de pas quotidiens effectués ne permet pas de perdre du poids. Elle doit être accompagnée d’autres mesures d’hygiène de vie comme la réduction de l’apport calorique.

"Le défi le plus important – et le plus grand – dans le traitement de l’obésité est d’empêcher la reprise de poids", insiste le professeur Marwan El Ghoch. Pour lui, les programmes de modification du mode de vie prônant un rééquilibrage alimentaire et une augmentation du nombre de pas par jour sont des moyens efficaces de lutter contre l’obésité et le surpoids.

L'expert ajoute : "il est important d’encourager les participants à augmenter leur nombre de pas à environ 8.500 par jour pendant la phase de perte de poids et à maintenir ce niveau d’activité physique pendant la phase de stabilisation afin d’éviter une reprise de poids. Marcher 8 500 pas par jour est une stratégie simple et abordable pour prévenir la reprise de poids."