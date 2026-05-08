Et si la TCC pouvait transformer le vécu de la ménopause ?

L'ESSENTIEL Parmi les manifestations de la ménopause les plus signalées, on retrouve l’insomnie et les bouffées de chaleur.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) se révèle prometteuse pour la prise en charge de ces deux symptômes qui nuisent à la santé physique et mentale des femmes.

Trois mois après le traitement, l’amélioration des troubles du sommeil est toujours observée.

À la ménopause, plusieurs symptômes apparaissent : bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, sueurs nocturnes, problèmes urinaires… Ces derniers nuisent à la santé physique et mentale ainsi qu’à la qualité de vie des femmes. Pour éviter cela, plusieurs scientifiques tentent d’identifier et de développer des traitements efficaces. Dans une nouvelle étude, une équipe américaine suggère que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pourrait apporter des bénéfices, au moins à court terme.

Ménopause : deux symptômes ayant un impact sur la qualité de vie

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 43 femmes, âgées en moyenne de 53 ans, se déclarant en périménopause ou en postménopause. Les participantes rapportent au moins une bouffée de chaleur nocturne par nuit et répondent aux critères diagnostiques de l'insomnie. Les auteurs se sont concentrés sur ces deux symptômes, car l’insomnie figure parmi les troubles les plus fréquemment signalés durant cette période de transition. En outre, elle est associée à un risque accru de dépression et de maladies cardiovasculaires. Quant aux bouffées de chaleur, elles touchent 60 à 80 % des patientes et peuvent persister en moyenne pendant quatre à cinq ans.

Dans le cadre de l’intervention, les volontaires ont été divisées en deux groupes : celles ayant reçu une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie et les bouffées de chaleur liées à la ménopause et celles bénéficiant d’une éducation thérapeutique sur la ménopause. "Les principaux critères d'évaluation après un et trois mois de traitement comprenaient l'indice de gravité de l'insomnie, l'échelle d'auto-efficacité du sommeil et l'échelle d'impact quotidien des bouffées de chaleur."

Les bienfaits à court terme de la TCC sur l’insomnie et les bouffées de chaleur

Selon les résultats, publiés dans la revue Menopause, la TCC a apporté des améliorations significatives à court terme concernant la sévérité de l'insomnie, l'impact des bouffées de chaleur, la confiance en son efficacité en matière de sommeil et les symptômes dépressifs. Les bienfaits sur le sommeil persistaient jusqu’à trois mois. "Notre recherche souligne l'intérêt de la thérapie cognitivo-comportementale comme traitement à part entière de l'insomnie et des bouffées de chaleur, offrant aux femmes une alternative ou un complément aux traitements médicamenteux", a conclu Monica Christmas, directrice médicale adjointe de la Société de la ménopause.