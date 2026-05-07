Évaluations scolaires : un danger invisible pour la santé mentale des élèves ?

L'ESSENTIEL À l’école, l'introduction précoce des notes scolaires augmente le risque de troubles mentaux, comme l’anxiété et la dépression, à l’adolescence.

L’effet négatif est plus marqué chez les filles, qui semblent plus sensibles à la pression évaluative, à la comparaison sociale et au jugement scolaire.

Les chercheurs appellent ainsi les systèmes éducatifs à prendre en compte ces risques potentiels sur la santé psychologique des élèves.

On le sait : la prévalence des troubles mentaux augmente chez les jeunes dans de nombreux pays développés, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur bien-être. Dans une récente étude, des scientifiques de l’université de Lund (Suède) ont voulu identifier les facteurs potentiels de cette hausse des cas. Ils se sont concentrés sur une l’importance accrue accordée à la réussite scolaire et à l'évaluation des performances. "Notre recherche s'appuie sur une réforme scolaire suédoise ayant avancé l'introduction des notes de la 8ème (environ 14 ans) à la 6ème année (environ 12 ans). Cette réforme crée une situation où l'âge auquel les enfants reçoivent leur première note est arbitraire, selon qu'ils soient nés avant ou après la fin de l'année scolaire", a expliqué Ulf Gerdtham, auteur des travaux.

La santé mentale des filles serait particulièrement sensible à une notation plus précoce

Afin d’examiner comment l'introduction précoce des notes scolaires obligatoires influence la probabilité de recevoir un diagnostic de trouble mental, l’équipe ont passé en revue et comparé les données sociodémographiques et cliniques de 524.093 enfants suédois nés entre juillet 1992 et juin 2000 et scolarisés de la 5ème à la 9ème année avant et après la réforme. Elle a analysé les diagnostics psychiatriques enregistrés en soins ambulatoires et hospitaliers au moment où les élèves faisaient leur dernière année au collège.

Selon les résultats, publiés dans la revue Health Economics, les filles ayant été évaluées plus tôt étaient plus susceptibles de recevoir un diagnostic de troubles mentaux, tels que la dépression et l'anxiété, à la fin de la scolarité obligatoire. Cela a été particulièrement observé chez les adolescentes ayant des résultats scolaires faibles à moyens. "Nous n'observons pas d'effets similaires chez les garçons", a précisé Ulf Gerdtham. Les chercheurs ont également noté des indices suggérant que les filles et les garçons exposés à une notation plus précoce courent un risque accru de recevoir un diagnostic de troubles liés à l'alcool.

Dépression, anxiété : la pression et la comparaison sociales en cause

L’équipe souligne que la pression scolaire et la comparaison sociale sont des facteurs probables de cette hausse des troubles mentaux. "Les notes rendent la performance plus visible dès un plus jeune âge, en indiquant clairement la position d’un élève par rapport à ses pairs. À un moment où la construction de soi est encore en cours, cela peut accroître la sensibilité à la comparaison et au sentiment d’échec", peut-on lire dans The Conversation. Chez les filles, la sensibilité aux retours sur leurs performances est plus élevée.

Face à ces données, les scientifiques signalent que les systèmes éducatifs devraient prendre en compte ces risques potentiels et envisager la mise en place d'un soutien en santé mentale complémentaire lors de la révision des politiques de notation.