Activité physique et alimentation : les conseils sur les réseaux sociaux à suivre avec prudence

En anglais, la tendance s’appelle 'fitspiration'. Il s’agit d’un ensemble de contenus publiés sur les réseaux sociaux, en lien avec l’alimentation et le sport. L’objectif de ces publications est de partager des astuces et de la motivation. Mais dans la revue Health Communication, des scientifiques révèlent qu’elles peuvent provoquer l’effet inverse. Chez les jeunes adultes, cela peut pousser à suivre des régimes ou des séances de sport inadaptés, et nuire à l’estime de soi.

Réseaux sociaux et image de soi : une étude réalisée par une ancienne athlète de haut niveau

"Les contenus 'fitspiration' sont souvent présentés comme positifs et axés sur la santé, mais nos résultats suggèrent qu’ils peuvent être plus néfastes que bénéfiques pour certains jeunes adultes, développe la Dre Valerie Gruest, ancienne nageuse guatémaltèque ayant participé aux Jeux olympiques d’été de 2016 et chercheuse dans l’Illinois aux États-Unis. Même une brève exposition peut déclencher des comparaisons néfastes et renforcer des standards corporels irréalistes, ce qui peut nuire à l'estime de soi et encourager des approches plus extrêmes ou non durables en matière d'alimentation et d'exercice physique."

Cette spécialiste, dont les recherches portent sur l’influence des nouveaux médias sur les attitudes et les comportements, a réalisé une méta-analyse. Avec son équipe, elle a analysé les résultats de plus de 25 études, rassemblant plus de 6.000 participants âgés de 18 à 33 ans issus de sept pays différents. "Ces études examinent l’impact de l’exposition aux contenus 'fitspiration' sur les réseaux sociaux : publications promouvant l’exercice physique, une alimentation saine et des corps idéalisés et toniques", développe-t-elle. Les participants étaient exposés à des images ou vidéos 'fitspiration', puis leurs résultats aux tests comportementaux et psychologiques étaient comparés à ceux des participants exposés à du contenu non lié au fitness.

"Fitspiration" : des conséquences négatives sur les jeunes

"L'analyse statistique a révélé que l'exposition à des contenus de type 'fitspiration' entraînait une augmentation des comparaisons sociales, une image corporelle moins positive, davantage d'émotions négatives et une motivation accrue – parfois irréaliste – à suivre un régime ou à faire de l’exercice, constatent les chercheurs. Ces tendances étaient globalement constantes, indépendamment du sexe, de l'âge et de l'indice de masse corporelle, ce qui suggère que les effets pourraient s'étendre au-delà des groupes les plus fréquemment étudiés, comme les jeunes femmes." Ils rappellent que ce type de contenus touche des millions d’utilisateurs : les publications avec les hashtags #fitspiration et #fitspo cumulent des milliards de vues sur des plateformes comme Instagram ou TikTok.

"Ces résultats révèlent une tendance assez préoccupante, car ce type d'exposition peut nuire au bien-être psychologique et aux comportements de santé, estime la Dre Gruest. Il est donc d'autant plus important de poursuivre l'étude de son impact." Elle précise qu’elle a commencé à s’intéresser à ce contenu lorsqu’elle était encore athlète, où le modèle 'fitspiration' était souvent présenté comme l’idéal. "Cette curiosité m’anime toujours en tant que chercheuse, conclut-elle. Je souhaite mieux comprendre l’impact réel de ce type de contenu sur les individus."