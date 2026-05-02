Adopter ce réflexe quotidien peut réduire le risque de certaines maladies à long terme

L'ESSENTIEL Les régimes végétariens, végétaliens ou riches en aliments végétaux pourraient réduire le niveau de C-réactive (CRP), une protéine produite en cas d’inflammation.

D’après les résultats, une alimentation à base de plantes a permis de réduire de 1,13 mg/L la CRP en moyenne, comparativement aux régimes omnivores.

En baissant la CRP, cela pourrait permettre de réduire l’inflammation chronique et le risque de maladies qui y sont liées comme celles cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou encore certains cancers.

Quel est le meilleur régime alimentaire pour limiter le risque de maladies ? Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, ce sont ceux à base de plantes, comme les régimes végétariens, végétaliens ou riches en aliments végétaux.

Une baisse de 1,13 mg/L en moyenne de CRP en suivant un régime à base de plantes

"On sait déjà que les régimes à base de plantes améliorent des facteurs de risque cardiovasculaires clés tels que la pression artérielle, le cholestérol LDL et le poids, explique Joshua Gibbs, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. Nos résultats suggèrent une voie supplémentaire par laquelle ces régimes pourraient réduire le risque de maladies chroniques.” Cette voie est liée à la protéine C-réactive (CRP), produite en cas d’inflammation et qui en est donc le marqueur. Le taux de CRP sert à mesurer l'inflammation chronique de bas grade, un facteur de risque de plusieurs maladies comme celles cardiovasculaires, le diabète de type 2 ainsi que certains cancers.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont analysé sept essais cliniques déjà menés portant sur les effets des régimes alimentaires à base de plantes et de la protéine C-réactive (CRP). En tout, 541 participants y étaient inclus. "Nous avons constaté qu'un régime à base de plantes, par rapport à un régime omnivore, réduisait les taux de CRP de 1,13 mg/L en moyenne, détaille Luke Bell, principal auteur de l'étude. La CRP est l'un des principaux marqueurs de l'inflammation dans l'organisme ; des taux plus bas indiquent généralement une inflammation de fond moins importante.”

Une réduction de l’inflammation chronique réduit le risque de maladies

Réduire le taux de CRP peut donc limiter le risque d’inflammation chronique et des maladies qui y sont liées, notamment celles cardiovasculaires. "Les taux de CRP sont également couramment utilisés pour évaluer le risque cardiovasculaire : un taux inférieur à 1 mg/L est considéré comme un faible risque, et un taux supérieur à 3 mg/L comme un risque élevé”, poursuit Luke Bell.

Mais pourquoi un tel effet ? Selon les auteurs, les régimes à base de plantes sont plus riches en nutriments, en fibres, en antioxydants et réduisent l’apport de graisses saturées (au profit de celles insaturées), ce qui aurait un effet anti-inflammatoire. "Lorsque les études incluant des programmes d'exercice ont été exclues, la réduction persistait même si elle était moins importante, souligne Joshua Gibbs. Les réductions les plus importantes ont été observées dans les études combinant régimes à base de plantes et augmentation de l'activité physique, ce qui suggère que les changements de mode de vie pourraient avoir un très grand impact lorsqu'ils sont adoptés conjointement, même si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer.”