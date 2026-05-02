Cancer du pancréas : une nouvelle radiothérapie ciblée prometteuse

L'ESSENTIEL Pour la première fois en Europe, une nouvelle radiothérapie ciblée a été délivrée sous écho-endoscopie sur un patient atteint d’un cancer du pancréas.

Cette radiothérapie ciblée est administrée directement dans le pancréas, grâce à une aiguille insérée par la bouche du patient.

Une fois au bon endroit, des bâtonnets radioactifs sont délivrés et détruisent les cellules tumorales.

C’est une découverte qui pourrait révolutionner le traitement du cancer du pancréas. Au CHU de Grenoble, en Auvergne-Rhône-Alpes, une équipe franco‑canadienne a administré, pour la première fois en Europe, une nouvelle radiothérapie ciblée. Elle a été délivrée sous écho-endoscopie à un patient atteint de cette maladie.

Une radiothérapie ciblée à base de bâtonnets radioactifs

Cette radiothérapie ciblée est administrée directement dans le pancréas, grâce à une aiguille insérée par la bouche du patient. Ce dispositif est équipé d’une caméra et d’une sonde d’échographie qui permettent au chirurgien de le guider avec précision. Une fois au bon endroit, des bâtonnets radioactifs sont délivrés.

“Ce sont des petits bâtonnets de titane qui sont recouverts par du radium 224, qui va permettre une irradiation très puissante, explique Gaël Roth, gastro-entérologue et hépatologue au CHU Grenoble-Alpes, dans une vidéo publié sur le site du Dauphiné Libéré. Ça s’appelle des rayonnements alpha et donc ça va détruire très fortement les cellules tumorales avec des cassures double-brin à leur ADN. Donc ça va leur laisser moins de chance d’essayer de se réparer après l’irradiation et ça s’estompe sur quelques millimètres. Donc ça veut dire que les tissus autour, eux, sont très peu touchés.”

Si la radiothérapie fonctionne, les patients pourraient être opérés

Ensuite, pendant les deux mois suivants de chimiothérapie, les patients doivent prendre des comprimés. “Si ça fonctionne bien, si on arrive à bien faire ce qu’on attend de nous, de placer les sources [les bâtonnets radioactifs] au bon endroit, et bien peut-être que le patient pourra être opéré et (...) le fait d’être opéré, c’est ce qui donne les meilleurs chances de s’affranchir du cancer”, détaille le docteur Christelle d’Engremont, oncologue digestif au CHU Grenoble-Alpes.

En France, en 2023, il y a eu 15.991 nouveaux cas de cancer du pancréas en France, d’après la dernière édition du panorama des cancers. L’année précédente, en 2022, 12.931 décès ont été enregistrés à cause de cette maladie. Ce cancer est dit de mauvais pronostic car, souvent découvert à un stade avancé, ses chances de guérison sont faibles. Actuellement, selon la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc), le taux de survie à 5 ans de cette maladie est d‘environ 10 %.

Dans les mois à venir, en France, environ quarante patients qui en sont atteints vont bénéficier de cette nouvelle radiothérapie ciblée qui, à terme, pourrait donc permettre de mieux traiter ce cancer.