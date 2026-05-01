L’IA peut-elle lire votre âge... et vos chances de survie ?

L'ESSENTIEL L’IA FaceAge estime l’âge biologique grâce au visage.

Le taux de vieillissement facial est lié à la survie après un cancer.

Cette IA pourrait améliorer le suivi des cancers.

Et si une simple photo permettait d’anticiper l’évolution d’un cancer ? Aux Etats-Unis, des chercheurs du Mass General Brigham explorent cette piste avec FaceAge, une intelligence artificielle capable d’estimer l’âge biologique à partir du visage. Une nouvelle étude, publiée dans Nature Communications, montre que suivre cet âge dans le temps pourrait révéler des informations cruciales sur la survie des patients.

Des prédictions plus fines pour les traitements

FaceAge repose sur l’apprentissage profond pour analyser les traits du visage et estimer un âge biologique. Dans leurs travaux récents, les scientifiques ont introduit le "Face Aging Rate" (FAR), qui mesure l’évolution de cet âge à partir de plusieurs photos. L’analyse de 2.279 patients atteints de cancer, suivis entre 2012 et 2023, révèle que le vieillissement facial dépasse en moyenne de 40 % le vieillissement réel. "Calculer un taux de vieillissement facial à partir de photos basiques permet un suivi quasi en temps réel de la santé d’un individu", explique le Dr Raymond Mak, oncologue, dans un communiqué. Plus ce taux est élevé, plus les chances de survie diminuent, notamment lorsque les photos sont espacées de deux ans ou plus.

Les chercheurs ont également étudié le "FaceAge Deviation" (FAD), qui compare l’âge apparent à l’âge réel sur une seule image. Résultat : les patients présentant à la fois un FAR et un FAD élevés ont un pronostic plus défavorable. "Mesurer FaceAge dans le temps pourrait améliorer la personnalisation des traitements et le suivi des patients", souligne Raymond Mak. Ces données pourraient aider les médecins à ajuster l’intensité des soins ou la fréquence des contrôles.

Vers un biomarqueur simple et accessible ?

Pour Hugo Aerts, co-auteur des travaux: "Suivre FaceAge au fil du temps à partir de simples photos offre un biomarqueur non invasif et peu coûteux." Une autre étude récente, publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, confirme ces résultats sur plus de 24.500 patients : ceux dont l’âge facial dépassait de 10 ans l’âge réel présentaient un risque accru de mortalité.

Bien que prometteuse, cette approche doit encore être validée sur des populations plus diverses. Mais elle ouvre la voie à une médecine plus personnalisée, où votre visage pourrait devenir un indicateur clé de votre santé.