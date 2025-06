L’IA peut-elle nous aider à gérer nos émotions ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont soumis six IA génératives (ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 flash, Copilot 365, Claude 3.5 Haiku et DeepSeek V3) à des tests d’intelligence émotionnelle et ont comparé leurs réponses avec celles d’humains.

Résultats : les IA ont obtenu 82 % de bonnes réponses, contre 56 % pour les humains.

Les scientifiques ont aussi demandé aux IA de générer des tests d’intelligence émotionnelle avec de nouveaux scénarios, ce qu’il ont très bien réussi et plus rapidement que l’Homme.

Conflit avec un collègue, mal-être au travail, coup de blues… Depuis l’arrivée de ChatGPT dans nos vies, certains ont pris l’habitude de lui demander son avis pour résoudre des problèmes relationnels et/ou psychologiques. Mais peut-on faire confiance, en la matière, aux réponses générées par ce programme d'intelligence artificielle (IA) ?

L’IA est meilleure que les humains aux tests émotionnels

Oui et peut-être même plus qu’aux humains, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Communications Psychology. Les chercheurs des universités de Genève (UNIGE) et Berne (UniBE), en Suisse, ont soumis six IA génératives (ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 flash, Copilot 365, Claude 3.5 Haiku et DeepSeek V3) à des tests d’intelligence émotionnelle. Ils ont comparé leurs réponses avec celles d’humains.

“Nous avons choisi cinq tests utilisés dans la recherche mais aussi dans le monde du travail, détaille Katja Schlegel, chercheuse à l’Institut de psychologie de l’UniBE et principale auteure de l’étude, dans un communiqué. Ils se présentaient sous la forme de nombreuses mises en situation, émotionnellement chargées, visant à évaluer les compétences de compréhension, de régulation et de gestion des émotions”.

L’une des situations exposées à l’IA était la suivante : “un collègue de Michaël lui a volé son idée et reçoit injustement des félicitations. Quelle serait la réaction la plus efficace de Michaël ?”. Quatre options sont possibles :

a) Se disputer avec le collègue concerné b) Parler de la situation à son supérieur c) En vouloir à son collègue en silence d) Lui voler une idée en retour

La bonne réponse, considérée comme étant la plus pertinente, est la b).

Les IA s’appuient sur les grands modèles de langue (ou LLM pour Large language models en anglais), qui possède de nombreux paramètres. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), les LLM sont “fondés sur des algorithmes d’apprentissage profond qui améliorent fortement leurs performances d’encodage et de prédiction” grâce auxquels les IA peuvent répondre à des questions.

“Au final, les LLM ont obtenu de meilleurs scores, avec 82 % de réponses correctes contre 56 % pour les humains, explique Marcello Mortillaro, l’un des auteurs. Cela démontre que ces IA possèdent des connaissances sur les émotions et sur ce qu’implique un comportement émotionnellement intelligent”.

L’IA peut aussi créer des tests émotionnels, plus vite que les humains

Les scientifiques ont ensuite demandé aux IA de générer des tests d’intelligence émotionnelle avec de nouveaux scénarios, alors que ceux-ci sont habituellement élaborés par l’Homme. “Ils se sont révélés d’une fiabilité, d’une clarté et d’un réalisme similaires à ceux des tests originaux, qui avaient pourtant nécessité des années de développement”, indique Katja Schlegel.

En termes de psychologie, l’IA semble donc fiable, aussi bien pour répondre à des questions que pour les générer. “Cela renforce l’idée que les LLM, tels que ChatGPT, sont capables de raisonnement émotionnel”, ajoute Marcello Mortillaro. À terme, ces IA génératives pourraient donc être utilisées dans de nouveaux domaines, comme l’éducation ou le coaching.

Mais attention à ne pas s’y fier totalement. Le meilleur avis reste celui du professionnel de santé. Si vous ressentez le besoin de parler d’une situation difficile ou d’un problème de santé mentale, il vaut mieux le faire avec un psychologue qu’avec ChatGPT.

En France, près de 5.500 psychologues sont partenaires du dispositif Mon soutien psy. Les personnes ayant des troubles légers à modérés peuvent ainsi bénéficier de 12 séances par an, plafonnées à 50 euros et remboursées à 60 % par l’Assurance maladie.