Zona : quelle est cette maladie dont souffre Ed Sheeran ?

L'ESSENTIEL Ed Sheeran a développé un zona.

Il s'agit d'une maladie liée à la réactivation du virus de la varicelle.

Elle provoque notamment une éruption cutanée très douloureuse.

L'interprète de Shape of You a surpris tous ses fans le 28 avril en publiant sur son compte Instagram une photo de lui les cheveux rasés. La nouvelle coupe du chanteur britannique – quasiment aussi connu pour ses chansons que sa chevelure rousse – symbolise un nouveau départ. "Il y a beaucoup de nouveautés dans ma vie en ce moment", explique-t-il sur le réseau social.

Il a aussi profité de la publication pour partager une des difficultés qu’il a rencontrées ces dernières semaines : il souffre d'un zona.

Ed Sheeran : "j’ai eu un zona le mois dernier, je ne le recommande pas"

"J’ai eu un zona le mois dernier, je ne le recommande pas, mais je suis en voie de guérison", a-t-il écrit. Le zona est une maladie infectieuse liée à la réactivation du virus varicelle-zona de la famille des herpès-virus. En effet, le virus ne disparaît pas de l'organisme après la guérison d’une varicelle, il reste “endormi” au niveau à la racine des nerfs au niveau de ganglions nerveux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

Parfois, des années après, le virus se "réveille" et se met à se multiplier en suivant les fibres nerveuses. Ce qui provoque une éruption cutanée très douloureuse, généralement d’un seul côté du corps. Les boutons sont de petites vésicules remplies de liquides et regroupées en plaques.

Les patients peuvent aussi se plaindre de démangeaisons, de picotements ou d'engourdissement. Certains présentent aussi de la fièvre, des maux de tête, des frissons et de la fatigue. "Le zona n’est pas contagieux, mais le virus peut se transmettre à une personne qui n’a jamais eu la varicelle, et provoquer la maladie", prévient l’Organisation mondiale de la Santé sur son site.

Pourquoi le virus se réveille ? Habituellement, la réactivation est liée à une baisse momentanée des défenses immunitaires causée par le stress, la fatigue, des médicaments. Les maladies entraînant un déficit immunitaire peuvent aussi le favoriser : VIH, cancer…

Environ 20 % des personnes développent un zona au moins une fois dans leur vie. Le plus souvent, elles ont plus de 50 ans.

Zona : comment soigner la maladie infectieuse ?

Les personnes présentant un zona comme Ed Sheeran doivent être particulièrement attentives aux mesures d’hygiène afin d’éviter la surinfection des lésion. L'Assurance Maladie recommande de prendre des douches d’eau tiède avec un savon gras deux fois par jour et de panser les lésions. Il faut garder la zone d'éruption aussi propre que possible et éviter les produits comme le talc, les gels ou les crèmes.

"Ne prenez pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène par exemple) ou d'aspirine : ils sont contre-indiqués en raison du risque de complications infectieuses cutanées graves", prévient l’Assurance Maladie.

Il faut consulter immédiatement si le zona atteint l’oreille, le périnée ou l’un des yeux. Le zona ophtalmique (douleur de l'œil, rougeur, larmoiement, parfois vésicules sur la paupière) peut présenter des complications oculaires. Il faut aussi rapidement voir le médecin si la fièvre ou les douleurs sont importantes ou encore si une faiblesse musculaire est observée. Les patients à risque de complication comme les femmes enceintes, les personnes âgées, diabétiques ou atteintes d'immunodépression (infection par le VIH, cancer, traitement immunosuppresseur…) doivent aussi rapidement consulter.

Parmi les complications du zona, on peut citer les problèmes de cicatrisation ou oculaire (si l’éruption est près des yeux), l’infection bactérienne des vésicules ou encore la névralgie post-zostérienne. Il s’agit d’une douleur qui persiste après la guérison de l’éruption cutanée.

"Un traitement antiviral par voie orale peut être prescrit par le médecin chez les patients de plus de 50 ans ou risquant de présenter des douleurs post-zostériennes, ainsi qu’en cas de forme grave de zona. Une hospitalisation peut être nécessaire dans certains cas, notamment en cas de survenue d’un zona chez une personne immunodéprimée (cancer en évolution…)", ajoute de son côté le Vidal.

"Il existe un vaccin recombinant pour prévenir le zona et les douleurs qui surviennent après un zona. Il est utilisable chez les adultes à partir de 50 ans, ainsi que chez les adultes présentant un risque accru de zona, à partir de 18 ans", ajoute le site professionnel.