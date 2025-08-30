Zona : le vaccin pourrait réduire le risque de troubles cardiovasculaires

L'ESSENTIEL La vaccination contre le zona est associée à une réduction du risque d'accident vasculaire cérébral et crise cardiaque.

Cela a été constaté quel que soit l'âge.

D'autres travaux devront confirmer l'existence d'un lien de cause à effet.

Le vaccin contre le zona pourrait avoir des effets inattendus. Selon une étude, présentée le 30 août au Congrès de la Société européenne de cardiologie à Madrid, il pourrait réduire le risque de troubles cardiovasculaires. À l’issue d'une méta-analyse, les auteurs de ces travaux ont observé une diminution "statistiquement significative" du risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral après la vaccination.

Qu'est-ce que le zona ?

Le zona, aussi appelé herpès zoster, est provoqué par la réactivation du virus varicelle-zona (VVZ), responsable de la varicelle. "Des années plus tard, il peut se réactiver et entraîner l'apparition d'un zona, précise l’Assurance Maladie. Le virus se multiplie au niveau d'un ganglion nerveux et longe les fibres nerveuses pour provoquer une éruption douloureuse cutanée ou muqueuse sur le territoire innervé par ces fibres." Environ une personne sur trois serait concernée au cours de sa vie. Le vaccin permet aujourd’hui de protéger les personnes à risque face au zona.

Vaccin contre le zona : une réduction de 16 à 18 % du risque de troubles cardiovasculaires

Dans leur étude, les scientifiques ont utilisé trois bases de données de littérature scientifique pour analyser les effets du sérum sur la santé cardiovasculaire. "La vaccination contre le zona, que ce soit avec le vaccin recombinant contre le zona (RZV) ou le vaccin vivant atténué contre le zona (ZVL), était associée à une diminution statistiquement significative du risque d'AVC et de crise cardiaque par rapport à l'absence de vaccination contre le zona, tant chez les adultes de 18 ans et plus que chez les adultes de 50 ans et plus", concluent les auteurs. Quel que soit le produit utilisé, la vaccination était associée à une réduction de 18 % du risque d'événements cardiovasculaires chez les adultes de 18 ans, et de 16 % chez les 50 ans ou plus.

Vaccin contre le zona : d'autres travaux seront nécessaires pour démontrer ses effets sur le risque cardiovasculaire

Les résultats obtenus permettent uniquement de prouver une corrélation entre la vaccination et la réduction du risque cardio-vasculaire, d'autres travaux devront démontrer le lien de causalité. "Bien que nos résultats soient encourageants, les données disponibles que nous avons étudiées présentent certaines limites, observe le Dr Charles Williams, auteur principal de l’étude et directeur médical associé, Affaires médicales mondiales – Vaccins chez GSK. (…) Toutes les études utilisées dans la méta-analyse visaient principalement à évaluer l'utilisation du vaccin contre le zona pour prévenir la maladie dans la population générale, ce qui pourrait limiter la généralisation de ces recherches aux personnes présentant un risque accru d'événements cardiovasculaires. Cela démontre la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine."

Dans un article paru dans The Guardian, le professeur Bryan Williams, directeur scientifique et médical de la British Heart Foundation, confirme qu'il est important de développer ces investigations, et il développe une hypothèse pour expliquer les effets du vaccin sur la santé cardiovasculaire. "Nous savons que le zona peut provoquer une inflammation dans l’organisme, et que cette inflammation est responsable de nombreuses affections cardiaques et circulatoires pouvant entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, rappelle-t-il. En prévenant le zona, la vaccination pourrait donc avoir un effet protecteur. Mais des recherches beaucoup plus approfondies sont nécessaires."