HPV, méningocoques : il faut améliorer la couverture vaccinale des jeunes

L'ESSENTIEL La vaccination contre les infections à HPV est recommandée en premier lieu entre 11 et 14 ans, période où son efficacité est maximale.

La vaccination contre les méningocoques ACWY est aussi recommandée pour tous les adolescents âgés de 11 à 14 ans.

Face à une couverture encore insuffisante, les autorités sanitaires profitent de la Semaine Européenne de la Vaccination pour mettre l’accent sur la vaccination des adolescents et des jeunes adultes.

Bonne nouvelle, la couverture vaccinale française s'est étendue en 2025. Toutefois, des progrès sont encore à faire. Les autorités sanitaires profitent ainsi de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) pour rappeler l'importance de la vaccination, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes.

Vaccin anti-HPV : une vaccination élargie jusqu’à 26 ans

En 2025, la vaccination des jeunes contre les infections à papillomavirus humains (HPV) a fortement progressé. On comptait 61,6 % des jeunes filles de 15 ans ayant reçu une première dose de vaccin contre 58,4 % une année plus tôt. Chez les garçons, le taux a grimpé de plus de 9 points pour atteindre 46,0 %. Cette amélioration a été portée par le déploiement d'une campagne de vaccination dans les collèges pour les élèves de 5e et des efforts de sensibilisation des jeunes et des familles sur ce vaccin qui protège contre plusieurs cancers.

"Afin d’obtenir l’élimination des cancers liés aux infections à HPV, dont notamment le cancer du col de l'utérus, l’objectif d’une couverture vaccinale est fixé à 80 % à l’horizon 2030 par la Stratégie décennale de lutte contre les cancers", rappelle Santé publique France dans son rapport.

De plus, afin de favoriser le rattrapage chez les jeunes adultes, la vaccination contre les infections à HPV a été élargie. Elle concerne désormais l’ensemble des jeunes hommes et des jeunes femmes jusqu’à l’âge de 26 ans révolus, afin d’améliorer la prévention des cancers liés à ces infections. Elle est prise en charge à 65 % par l’Assurance Maladie.

Méningocoques ACWY : une couverture insuffisante chez les jeunes

Les couvertures vaccinales contre les méningocoques sont élevées chez les nourrissons : plus de 8 bébés de 8 mois sur 10 ont leur première dose de vaccin contre les méningocoques ACWY, et 96,8 % d'entre eux ont aussi reçu la première injection contre le méningocoque B.

Mais si les tout-petits sont très bien protégés contre ces bactéries responsables de la méningite, les jeunes sont à la traîne. En 2025, les couvertures vaccinales contre les méningocoques ACWY sont estimées à seulement 17,1 % chez les 11 à 14 ans et à 10 % chez les adolescents âgés de 15 ans. Le taux est encore plus bas chez les 15-24 ans : 7,9 %.

Pour tenter de faire progresser la couverture vaccinale contre les infections graves à méningocoques, les autorités ont mené plusieurs actions pour renforcer la protection. Par exemple, depuis septembre 2025, la campagne de vaccination au collège permettant aux élèves de se faire vacciner contre les HPV, a été élargie et propose aussi la vaccination contre les méningocoques ACWY. "Elle peut être réalisée en même temps que l’injection du vaccin contre les infections à HPV", précise Santé publique France.

Vaccin contre la rougeole : objectif 95 % pour la deuxième dose

En 2025, la couverture contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à l’âge de 24 mois est de 95,5 % pour la première et de 92,7 % pour la deuxième dose. Pour Santé publique France, cela représente une évolution positive depuis 2018. Toutefois, face à l’augmentation du nombre de cas de rougeole en France ces dernières années, les autorités estiment qu'il est "indispensable d'atteindre une couverte 95 %" pour les deux doses "pour prévenir les formes graves ou mortelles" chez les personnes vulnérables (nouveau-nés, personnes sous traitement anti-cancéreux ou greffées).