Vaccination au collège : la campagne va s’étendre aux méningocoques ACWY

L'ESSENTIEL La campagne vaccinale gratuite dans les collèges débutera en janvier 2026.

Elle est ouverte à tous les élèves entrant en classe de 5e en cette rentrée scolaire, ainsi qu’à ceux de 4e.

Outre la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV), les parents pourront également faire vacciner leurs enfants contre les méningocoques ACWY.

La campagne de vaccination gratuite au collège débutera en janvier 2026 et se poursuivra jusqu’en juin selon les régions. Pour cette 3e édition, en plus de leurs doses contre les papillomavirus humains (HPV), les jeunes pourront aussi se faire vacciner contre les méningocoques ACWY, bactéries responsables des méningites.

Les collégiens pourront être vaccinés contre le papillomavirus et les méningocoques ACWY

La vaccination gratuite contre les HPV, proposée dans les collèges depuis 2023, a permis de faire progresser la couverture vaccinale contre ce virus responsable de plusieurs cancers, dont celui du col de l’utérus et de la sphère ORL. En effet, en 2024, 58,4 % des jeunes filles de 15 ans et 36,9 % des garçons avaient reçu au moins une dose. Cela représente respectivement une hausse de plus de 10 points et 24 points par rapport à 2022.

Face à ce succès, mais également à l’augmentation des cas de méningites chez les jeunes ces dernières années, les ministères en charge de la Santé et de l’Éducation nationale ont décidé de proposer aussi le vaccin contre les méningocoques ACWY lors de la prochaine campagne dans les collèges.

La protection contre les infections invasives à méningocoque repose sur une seule dose et peut être réalisée en même temps que l’injection contre les HPV. Les vaccins sont proposés gratuitement à tous les élèves entrant en classe de 5e ainsi qu’aux élèves de 4e.

"Sûres et efficaces, ces vaccinations sont fortement recommandées, rappellent les ministères dans leur communiqué. Comme pour tous les vaccins, des effets secondaires peuvent survenir et sont bénins dans la très grande majorité des cas. L’accord écrit des deux parents est obligatoire : le jour de la séance de vaccination, les enfants autorisés à être vaccinés devront être munis de leur carnet de santé."

Méningite : pourquoi se faire vacciner ?

Les méningites sont caractérisées par une infection du liquide cérébrospinal par un méningocoque. "La contamination par le méningocoque est interhumaine directe et survient lors d’un contact proche et prolongé avec les sécrétions orales contaminantes. Dans l’immense majorité des cas, la contamination d’une personne n’entraîne qu’une simple colonisation du nez et du pharynx, sans autre conséquence. Exceptionnellement (si le germe est virulent, si la personne est affaiblie…), le méningocoque diffuse dans le sang et colonise les méninges, entraînant une méningite", explique l’Assurance Maladie.

La maladie peut laisser de lourdes séquelles (surdité, retard mental, amputation d’un membre…), et peut même être mortelle. Elle touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes.

Depuis plusieurs années, la France observe une hausse importante des cas. En 2024, 616 infections invasives à méningocoque ont été recensées selon Santé publique France, un record depuis plus de dix ans. Par ailleurs, plusieurs foyers ont été signalés au cours depuis janvier 2025, notamment à Rennes et Lyon. Plusieurs décès ont également été enregistrés.

Cette flambée des cas a conduit à revoir le calendrier vaccinal. Les vaccinations ACWY et B sont ainsi obligatoires pour les bébés depuis le 1er janvier 2025. Le vaccin ACWY est recommandé pour les 11-14 ans, quelle que soit leur vaccination antérieure. Il est aussi conseillé aux personnes de 15 à 24 ans, dans le cadre du rattrapage vaccinal.

"Une réduction importante des nouveaux cas d’infections invasives à méningocoques ACWY a été observée dans les pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Chili, Australie) qui ont mis en place un programme de vaccination, souligne Vaccination-info-service sur son site. Aux Pays-Bas, le nombre de nouveaux cas chez les jeunes enfants a ainsi diminué de près de 82 % à la suite du remplacement de la vaccination contre les méningocoques C par celle contre les méningocoques ACWY."