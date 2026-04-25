Les adultes atteints de TDAH sont plus susceptibles de souffrir de ce type de douleur

L'ESSENTIEL Une étude impliquant près de 1.000 patients suggère que des traits liés au TDAH peuvent être associés à la douleur chronique.

Ces traits sont environ 2,4 fois plus élevés chez les patients touchés par des douleurs chroniques et/ou sévères.

On estime qu’environ 3 à 5 % des enfants et 2 % à 3 % des adultes souffrent d’un trouble du déficit de l’attention avec et sans hyperactivité (TDAH) en France. Si la pathologie est assez fréquente comme le montre les chiffres, elle reste assez mystérieuse sur de nombreux points, surtout sur ses répercussions chez les majeurs.

Des chercheurs japonais ont fait une découverte en suivant des patients souffrant de douleurs chroniques, plus de 17 % d’entre eux présentaient des traits liés au trouble au TDAH. Ils ont poursuivi leurs travaux pour découvrir l’origine de cette association.

TDAH : les adultes touchés par le trouble ont plus souvent des douleurs chroniques et sévères

Pour cette étude publiée dans la revue Scientific Reports le 23 avril, l’équipe a suivi 958 Japonais soignés pour des douleurs chroniques. Les tests ont révélé que 17,1 % d’entre eux avaient un TDAH. Et parmi les volontaires présentant des souffrances extrêmement sévères, le taux grimpait à 27,4 %.

"Nous avons constaté que les traits liés au TDAH étaient plus fréquents chez ces patients que dans la population générale, environ 2,4 fois plus élevés. Ces traits étaient également étroitement liés à la gravité de la douleur, ainsi qu'à des facteurs psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et les façons négatives de penser la douleur", précise le Dr Satoshi Kasahara, auteur de l’étude.

Il ajoute que le lien entre les douleurs chroniques et le TDAH pourrait ne pas être pas direct, et pas uniquement de nature physique. "Les caractéristiques liées au TDAH semblent influencer la perception de la douleur par une augmentation de l’anxiété, de la dépression et des pensées négatives", précisent les scientifiques dans leur communiqué.

Ainsi, la hausse des niveaux d’anxiété et de dépression lié au trouble entrainerait une diminue la tolérance à la douleur et augmenterait son intensité.

Douleurs chroniques : dépister le TDAH chez les patients

Face à leurs découvertes, les chercheurs appellent les spécialistes de la douleur ont effectué un dépistage des symptômes du TDAH chez leur patient afin d’améliorer la prise en charge. Ils comptent aussi entamer de nouvelles recherches pour identifier la manière la plus appropriée pour dépister et traiter les patients souffrant de douleur chronique et de TDAH.

"Par exemple, des approches telles que la thérapie cognitivo-comportementale et les programmes de réadaptation incluant des exercices physiques, sont largement utilisées et considérées comme efficaces pour améliorer l'anxiété, la dépression et les pensées négatives concernant la douleur, ce qui peut contribuer à réduire la douleur chronique", explique Dr Kasahara. "De plus, certains patients présentant des traits apparentés au TDAH peuvent ne pas pleinement reconnaître ces traits, ce qui peut engendrer des difficultés dans leur vie quotidienne et leurs relations interpersonnelles. Dans de tels cas, la psychoéducation, qui aide les patients à comprendre leurs propres caractéristiques et à mieux gérer leur comportement, peut aussi jouer un rôle important. Ces types d’approches peuvent être tout aussi importants que les médicaments, et une approche globale combinant soins médicaux, psychologiques et de réadaptation est susceptible d’être la plus efficace", indique l’expert.