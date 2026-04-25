Cancer du rectum en hausse chez les jeunes : quels sont les signes ?

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, le cancer du côlon reste le plus meurtrier chez les moins de 50 ans.

Mais celui du rectum pourrait le rattraper car le nombre de cas augmente deux à trois fois plus vite selon une nouvelle étude.

C’est aussi le cas du taux de décès qui, entre 1999 et 2023, a été multiplié par trois chez les 20-44 ans.

Aux États-Unis, le nombre de cas de cancer du rectum explose chez les jeunes, selon des chercheurs américains de l'Université de Syracuse. Dans une nouvelle étude, qui devrait être présentée lors du Digestive Disease Week, congrès annuel des gastro-entérologues qui aura lieu à Chicago en mai prochain, ils montrent une très forte progression de cette maladie chez les moins de 50 ans.

Trois fois plus de décès chez les 20-44 ans

Actuellement, aux États-Unis, le cancer du côlon reste le plus meurtrier chez les moins de 50 ans. Mais celui du rectum, qui concerne la dernière partie du tube digestif, pourrait bien le rattraper.

"Le taux de cancer du rectum semble augmenter deux à trois fois plus vite que celui du cancer du côlon", indique Mythili Menon Pathiyil, principale auteure de l'étude, à NBC News. Il y a plus de cas, mais aussi plus de décès liés à cette maladie.



En effet, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) étudiés par les scientifiques, entre 1999 et 2023, le taux de décès par cancer du rectum a été multiplié par trois chez les 20-44 ans.

Les symptômes du cancer du rectum

En temps normal, le rectum stocke les selles avant qu’elles ne soient évacuées par l’anus. “Lorsque le rectum est plein, le besoin d'aller à la selle est ressenti et le sphincter anal interne (muscle de l’anus) se relâche, précise l’Institut national du cancer (INCa). C’est un phénomène dit réflexe. Ensuite, sous le contrôle de la volonté, le sphincter anal externe se relâche, permettant l’ouverture de l’anus et l’évacuation des selles”.

En cas de cancer du rectum, les symptômes sont donc majoritairement digestifs. L’INCa a listé les principaux :

douleurs abdominales et/ou au niveau de l’anus ;

alternance entre diarrhée et constipation ;

présence de sang dans les selles ;

envie fréquente d’aller aux toilettes ;

perte de poids et d’appétit ;

fatigue générale ;

identification d’une masse lors d’une palpation de l’abdomen ou d’un toucher rectal.

En cas de suspicion de cancer du rectum, le patient doit faire une coloscopie avec biopsie pour établir le diagnostic, selon le CHU de Nîmes. En complément, des examens d’imagerie peuvent être demandés.

Si le cancer est dépisté, le traitement dépend du stade d’évolution. Le Vidal indique qu’entre les stades 0 et I, la chirurgie peut suffire à enlever la tumeur et traiter le cancer. Aux stades II, III et IV, la combinaison de la radiothérapie, de la chirurgie et de la chimiothérapie est souvent nécessaire.

En France, les cas restent très majoritairement détectés chez des patients plus âgés. D’après l’INCa, 9 personnes sur 10 atteintes d’un cancer du rectum ont plus de 50 ans.