Présent dans l'eau, les aliments, ce résidu de médicaments affecterait la qualité du sperme

L'ESSENTIEL On retrouve des traces d'ornidazole, un médicament antimicrobien, dans notre environnement.

Or, cette pollution médicamenteuse semble impacter la qualité du sperme, selon l'étude.

L'acide gras DHA pourrait être un moyen de lutter contre les effets néfastes de l'antibiotique.

L’infertilité masculine devient un problème de santé publique grandissant. Si l’hygiène de vie et la génétique expliquent en partie la hausse des problèmes de fertilité chez les hommes, des chercheurs chinois pointent un autre responsable : l'ornidazole, un médicament antimicrobien utilisé chez l'homme et les animaux dont on retrouve des traces dans notre eau, le sol et notre alimentation.

Leur étude, publiée dans la revue Science China Life Sciences, montre que les résidus de cet antibiotique présents dans l’environnement impactent la qualité du sperme.

L’ornidazole lié à une baisse de la qualité du sperme humain

Pour cette recherche sur la santé reproductive masculine, les chercheurs ont analysé le sérum (liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de la coagulation) de patients ayant un faible nombre de spermatozoïdes (oligozoospermie). Leurs échantillons ont été comparés à ceux d’hommes en bonne santé.

Les résultats ont révélé que les participants ayant des troubles de la fertilité présentaient des taux élevés d'ornidazole par rapport aux autres. “Ces taux élevés étaient également corrélés négativement à la concentration de spermatozoïdes et au nombre total de spermatozoïdes mobiles normaux et progressifs, ce qui suggère un lien possible entre l'exposition à l'ornidazole et la diminution de la qualité du sperme”, indiquent les auteurs dans leur communiqué.

Antibiotique et spermatozoïdes : la supplémentation en DHA pour minimiser l’impact de la pollution ?

Après cette première expérience, l’équipe a voulu comprendre les mécanismes de ce lien entre l'ornidazole et la qualité du sperme. Un nouvel essai, mené avec des souris, a confirmé que le médicament réduisait le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Il perturbait aussi la structure des tubes séminifères (lieu où se forment les spermatozoïdes) et entravait la progression de la méiose (processus de division cellulaire).

"Sur le plan mécanique, l'ornidazole augmentait l'expression du canal anionique voltage-dépendant 1 (VDAC1), une protéine clé située au niveau des membranes du réticulum endoplasmique associées aux mitochondries (MAM). Ceci perturbait l'équilibre des MAM, favorisait une surcharge calcique mitochondriale, altérait la fonction mitochondriale et déclenchait un stress oxydatif", précisent les scientifiques.

Il y a toutefois un point encourageant dans leurs résultats : les tests réalisés avec les rongeurs laissent penser que la supplémentation en DHA, un acide gras oméga-3, améliore la qualité du sperme. Les chercheurs avancent que ces compléments pourraient être une piste thérapeutique contre l’oligozoospermie liée à la pollution environnementale.