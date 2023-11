Infertilité masculine : ce fruit booste la qualité du sperme

L'ESSENTIEL Les noix offrent une forte concentration en oméga-3, en fibres alimentaires, en vitamines, en minéraux et en polyphénols.

Une étude montre que la consommation de noix est liée à une augmentation de la vitalité, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. Ce qui entraine une amélioration de la fertilité masculine.

En revanche, les chercheurs n'ont pas trouvé de lien entre la fertilité des femmes et la consommation de noix.

Selon les estimations, 3,3 millions de personnes sont directement touchées par l'infertilité en France. Dans 30 à 40 % des cas, l’homme est impliqué dans la difficulté du couple à procréer. L'un des moyens pour améliorer la qualité du sperme est l'alimentation. Une étude de l'université Australie Monarsh, publiée la revue Advances in Nutrition le 17 novembre 2023, met en avant les qualités d'un fruit en particulier : les noix.

Noix : des spermatozoïdes plus mobiles

Les noix sont connues pour leur forte concentration en oméga-3, fibres alimentaires, vitamines, minéraux et polyphénols. Ces nutriments pourraient aider à améliorer la fertilité, selon la littérature scientifique. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs de l'université australienne Monarsh ont réalisé une méta-analyse sur l'ensemble des travaux réalisés sur l'impact de ces fruits sur les chances de concevoir. Les chercheurs ont repris 4 publications représentant au total 646 hommes et 229 femmes. Certains participants devaient consommer quotidiennement de 60 à 75 g de noix ou de suppléments de noix pendant 12 semaines. Les données passées au crible montrent que les hommes dont le régime incluait 60 g de noix par jour avaient des spermatozoïdes de meilleure qualité (motilité, vitalité et morphologie) par rapport à leurs homologues qui n'en consommaient pas. En revanche, l'aliment ne semble pas améliorer la concentration des spermatozoïdes.

"Notre méta-analyse montre que l'inclusion d'au moins 2 portions de noix par jour dans le cadre d'un régime de style occidental chez les hommes en bonne santé améliore les paramètres du sperme, qui sont des prédicteurs de la fertilité masculine. En raison de leur profil nutritionnel, il a été constaté que les noix avaient le potentiel de promouvoir des résultats reproductifs positifs", écrivent les auteurs.

Fertilité : les noix ne semblent pas avoir d'effet sur les femmes

Si les noix semblent profiter aux hommes désirant des enfants, elles auraient moins d'effet chez la gent féminine. Les scientifiques expliquent les preuves des effets bénéfiques des noix sur la fertilité féminine sont limitées. Toutefois pour eux, l'aliment reste un élément intéressant à étudier pour les problématiques de conception.

"Étant donné que l'infertilité est considérée comme un sujet de santé majeur et que maintenant plus que jamais, les gens recherchent des alternatives plus naturelles et abordables, nous préconisons de futures études qui ciblent différentes populations pour inclure les femmes et les hommes qui ont des difficultés à concevoir et qui ont la grossesse comme résultat principal". Ils proposent entre autres d'étudier les différents types de noix, compte tenu des différences dans leur composition nutritionnelle. "Les études futures devraient également envisager de combiner différentes noix pour étudier les effets synergiques potentiels concernant les effets positifs sur les résultats de la fertilité.", ajoutent-ils.