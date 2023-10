Infertilité masculine : des médecins alertent contre sa prise en charge insuffisante

L'ESSENTIEL L'infertilité affecte maintenant un couple sur six en âge de procréer dans le monde. Dans environ la moitié des cas, elle provient de l'homme.

Des experts internationaux mettent en garde contre la chute de la fertilité masculine et la prise en charge insuffisante de ce trouble et ses causes.

Ils ont émis dix recommandations pour améliorer la prise en charge de l'infertilité et lutter contre ce phénomène.

L'infertilité affecte désormais un couple sur six en âge de procréer dans le monde. Dans environ la moitié des cas, les difficultés de conception d'un enfant viennent de l'homme. Ce constat a conduit un consortium international de 26 experts, dirigé par le professeur Moira O'Bryan de l'Université de Melbourne, à tirer la sonnette d'alarme et à présenter 10 recommandations pour améliorer la prise en charge de l'infertilité masculine.

La fertilité des hommes a baissé au cours des dernières décennies

Le rapport, publié dans la revue Nature Reviews Urology, rappelle que la fertilité masculine - déjà à l'origine de la moitié des difficultés de procréation - a chuté au cours des dernières décennies. "La diminution de la qualité du sperme et la fréquence croissante du cancer des testicules et des malformations congénitales dans le système urogénital indiquent que, globalement, la santé reproductive masculine a diminué au cours des dernières décennies. Des recherches sont nécessaires pour comprendre pourquoi et comment cette tendance peut être inversée", estime la Pr O'Bryan dans un communiqué.

Outre le besoin d'études scientifiques supplémentaires, les experts notent que les hommes et leurs partenaires devraient pouvoir bénéficier de "diagnostics précis et de traitements ciblés, mais ceux-ci ne sont actuellement pas disponibles dans la plupart des cas en raison d'un financement insuffisant, de lacunes dans la recherche et de pratiques cliniques non standardisées".

Le co-auteur du rapport, le professeur Robert McLachlan, ajoute que ce manque de connaissance et de prise en charge de l'infertilité masculine "pousse les procédures lourdes et invasives (de la procréation médicale assistée) et les risques associés sur les femmes" et provoque "une détresse émotionnelle" importante.

Infertilité masculine : un dépistage génétique sera nécessaire

Les médecins déplorent que le diagnostic d'infertilité chez un homme ne conduise pas à davantage d'examens et de recherches sur les causes de ce trouble. "Contrairement à de nombreuses autres conditions médicales, le dépistage génétique pour diagnostiquer l'infertilité masculine est extrêmement limité parce qu'il n'est pas couvert par les soins de santé ou l'assurance publique, et parce que la recherche sur les causes génétiques de l'infertilité masculine n'a pas été financée", a déploré la professeure O'Bryan. "Compte tenu des preuves convaincantes que l'infertilité masculine peut être un biomarqueur d'autres maladies, cela semble être une occasion manquée d'améliorer la santé des hommes à plusieurs niveaux".

"Par rapport aux hommes fertiles, les hommes infertiles semblent connaître un taux plus élevé d'une série de troubles de santé chroniques, et même une durée de vie plus courte", ajoute le Pr Robert McLachlan. "Nous avons besoin de plus de recherches sur ces questions et sur la question de savoir si leur progéniture peut hériter de ces caractéristiques".

Infertilité : 10 recommandations pour améliorer la prise en charge

Pour remédier à cette situation préoccupante, les 26 experts ont formulé dix recommandations clés. Elles comprennent :