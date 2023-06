Infertilité masculine : un test pour repérer les spermatozoïdes intacts

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont découvert deux protéines, AKAP4 et ASPX, présentes dans le sperme intact des hommes atteints d'azoospermie non obstructive.

La protéine ASPX se trouve dans la tête des spermatozoïdes et la protéine AKAPA4 se trouve dans la queue.

Les chercheurs ont développé un test pour déterminer si les patients présentent des spermatozoïdes intacts et si les taux de réussite de leur extraction sont élevés.

"L'infertilité masculine est un problème reconnu qui mérite une attention scientifique et clinique", a déclaré Andrei Drabovich, professeur à l'université d'Alberta (Canada), dans un communiqué. Chez les hommes, la cause la plus fréquente d'infertilité grave est l'azoospermie non obstructive. Elle se traduit par l'absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat en raison d'un mauvais développement des spermatozoïdes. En d'azoospermie non obstructive, il est possible d’extraire des spermatozoïdes, mais l’intervention chirurgicale peut durer jusqu'à 10 heures et les taux de réussite sont variables. "Parfois, les chirurgiens ne peuvent extraire que quelques spermatozoïdes intacts au cours d'une opération", a précisé le professeur.

Deux biomarqueurs protéiques permettant de visualiser les spermatozoïdes intacts

C'est pourquoi Andrei Drabovich et son équipe ont élaboré un test pour diagnostiquer l'azoospermie non obstructive et déterminer si les hommes touchés ont des spermatozoïdes intacts. Dans une étude, publiée dans la revue Molecular & Cellular Proteomics, les scientifiques ont utilisé la spectrométrie de masse pour analyser le sperme d'hommes ayant une fertilité normale et celui de ceux infertiles.

D’après les résultats, ils ont identifié deux protéines, AKAP4 et ASPX, présentes dans le sperme intact des hommes atteints d'azoospermie non obstructive. La protéine ASPX se trouve dans la tête des spermatozoïdes tandis qu'AKAPA4 se trouve dans la queue, selon une méthode appelée "cytométrie de flux d'imagerie". "Au cours de la cytométrie de flux d'imagerie, une machine prend des images de cellules individuelles", a spécifié les auteurs.

Un test pour déterminer si l'extraction de spermatozoïdes peut être couronnée de succès

Après avoir analysé ces échantillons, des algorithmes aident les chercheurs à exploiter les millions d'images de débris cellulaires et de spermatozoïdes sous-développés pour identifier quelques spermatozoïdes intacts. "S'il y a des spermatozoïdes intacts dans l'éjaculat, l'urologue et le chirurgien ont le feu vert pour poursuivre l'opération", a expliqué Andrei Drabovich.

Désormais, les scientifiques veulent comprendre comment les deux protéines identifiées contribuent à la fonction des spermatozoïdes. "Nous voulons voir si nous pouvons inverser la situation et essayer de travailler sur des contraceptifs masculins. Si nous connaissons la fonction de la protéine, nous pourrons peut-être l'inhiber pour créer un contraceptif masculin non hormonal", a conclu le professeur.