Infertilité féminine : un gel permet de restaurer l'endomètre

L'ESSENTIEL Un endomètre mince réduit la probabilité d'une implantation réussie de l'embryon et augmente le risque de fausse couche en cas de grossesse.

Des chercheurs coréens ont mis au point un gel qui favorise la régénération de l'endomètre et, par effet domino, augmente les chances de tomber enceinte pour les femmes souffrant d'infertilité.

Cette découverte pourrait aussi ouvrir la voie à des traitements personnalisés en fonction de l'état de l'endomètre de la patiente.

L'endomètre, la muqueuse de la paroi interne de l'utérus, joue un rôle crucial dans la fertilité féminine. Lorsqu'il est trop mince, les chances d'implantation d'un embryon sont réduites et le risque de fausse-couche plus important. C'est pourquoi les femmes présentant cette particularité rencontrent souvent des difficultés à concevoir.

Heureusement, une équipe de chercheurs coréens a récemment développé un gel capable de restaurer l'épaisseur de l'endomètre, offrant ainsi un nouvel espoir aux patientes qui rencontrent des difficultés à avoir des enfants.

Stérilité : un hydrogel qui redonne de l'épaisseur à l'endomètre

L'hydrogel, mis au point par les chercheurs coréens et présenté dans la revue Advanced Functional Materials, est fabriqué à partir de matrices extracellulaires décellularisées (dECMs) d'utérus. Cela veut dire que les composants cellulaires - comme le noyau et les membranes cellulaires - d'un tissu utérin ont été retirés pour ne laisser que la matrice extracellulaire avec la structure et la forme originales de l'organe. Cette méthode est utilisée dans la régénération et la transplantation de tissus et d'organes comme le coeur et le rein.

Des tests effectués sur des souris ont montré que l'hydrogel conçu par ce procédé est capable de restaurer l'épaisseur de l'endomètre. Cela crée un environnement plus propice à l'implantation des embryons et augmente ainsi les chances de conception. De plus, le traitement s'est révélé avoir une faible cytotoxicité, garantissant un taux de survie des embryons implantés, atteignant jusqu'à 90 %.

Trouble de l'endomètre : une porte vers des traitements personnalisés

Les chercheurs coréens ont également découvert que le facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF1) et la protéine de liaison au facteur de croissance de l'insuline (IGFBP3) jouent un rôle important dans la régénération de l'endomètre. Cette nouvelle compréhension ouvre de nouvelles perspectives de recherche pour le traitement des troubles de l'endomètre.

Par ailleurs, les travaux pourraient permettre le développement de traitements personnalisés contre l'infertilité féminine. Les chercheurs soulignent que leur méthode peut être adaptée en fonction de l'état de l'endomètre de chaque patiente. Cela signifie qu'en utilisant des dECMs provenant de différents tissus utérins, le gel pourrait être spécifiquement fabriqué pour traiter des conditions telles que les adhérences intra-utérines et les échecs d'implantation répétés.

"Nous avons développé avec succès un hydrogel spécifique au tissu utérin pour la régénération de l'endomètre et une grossesse réussie. J'espère que de nouvelles recherches sur son application clinique pourront apporter de l'espoir aux patients aux prises avec l'infertilité", indique le professeur Dong-Woo Cho, qui a dirigé la recherche, dans un communiqué.