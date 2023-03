Infertilité féminine : réduire le cholestérol HDL comme ligne de traitement ?

L'ESSENTIEL Le cholestérol de haute densité (HDL) désigne le "bon cholestérol", et le cholestérol de faible densité (LDL) représente le "mauvais cholestérol".

Des chercheurs américains ont affirmé qu’il existe un lien entre l’hypercholestérolémie, un trouble du métabolisme lié à une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, et l’infertilité.

Les scientifiques ont réussi à inverser la stérilité de souris infertiles en réduisant le cholestérol circulant grâce à une protéine bactérienne.

On distingue deux types de cholestérol : celui de haute densité (HDL) et celui de faible densité (LDL). Le cholestérol LDL est considéré comme du "mauvais cholestérol", car il peut favoriser la formation de plaques et de dépôts gras sur les parois des artères du cœur lorsqu’il est présent en trop grande quantité. Quant au HDL, il permet d’éliminer l’excès de cholestérol que l’on retrouve dans le corps. Il s’agit donc du "bon cholestérol".

Le HDL transporte notamment l’excès de cholestérol des différents tissus vers le foie pour y être décomposé afin de réduire le taux de cholestérol total. Cependant, en cas de dysfonctionnement du HDL, le métabolisme des lipides est altéré, ce qui peut alors être néfaste pour l’organisme.

Une diminution du cholestérol HDL permettrait d’inverser l’infertilité

Tout dysfonctionnement du HDL pourrait donc être un facteur de risque pour différentes maladies. Pour des chercheurs du Houston Methodist Hospital (États-Unis), il existe un lien entre l’hypercholestérolémie, un trouble du métabolisme lié à une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, et l’infertilité.

Lors de cette recherche, les scientifiques sont notamment parvenus à inverser la stérilité de souris infertiles en réduisant le cholestérol HDL circulant grâce à une protéine bactérienne. "Nous travaillons avec une protéine, appelée facteur d'opacité sérique, qui présente des caractéristiques uniques (…) Dans nos expériences, le facteur d'opacité sérique a réduit le taux de cholestérol de plus de 40 % en trois heures. Cette protéine est donc très puissante", a indiqué Corina Rosales, auteure principale de l’étude, docteure en médecine et professeure adjointe de biologie moléculaire à l'Institut de recherche méthodiste de Houston. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans le Journal of Lipid Research de l'American Society for Biochemistry and Molecular Biology.

"Le métabolisme du HDL devait donc jouer un rôle très important dans la fertilité"

Dans un premier temps, les chercheurs ont observé des souris stériles qui ont présenté des taux anormalement élevés de cholestérol HDL dans leur circulation sanguine. "Le cholestérol est l'épine dorsale de toutes les hormones stéroïdiennes, et un orchestre d'hormones est nécessaire pour obtenir un animal fertile (…). Nous savons que les ovaires sont parsemés de récepteurs pour le HDL, le métabolisme du HDL devait donc jouer un rôle très important dans la fertilité pour cette raison" , a précisé la spécialiste.

Lors de la recherche, les scientifiques ont nourri les souris stériles avec un médicament hypolipidémiant. Les taux de cholestérol LDL ainsi que HDL ont alors diminué et les sujets ont été temporairement sauvés de l'infertilité. Face à ces résultats encourageants, ils ont décidé de mener des tests sur les rongeurs avec le facteur d'opacité du sérum.

"Le facteur d'opacité sérique est surtout connu dans le contexte des infections bactériennes à streptocoques, où il sert de facteur de virulence. Mais on a également découvert que cette protéine ne réagit qu'aux HDL, et non aux LDL ou à d'autres lipoprotéines", a expliqué Corina Rosale. Les chercheurs ont donc supposé que l'administration d'un facteur d'opacité sérique à ces souris pourrait peut-être contribuer à restaurer leur fertilité.

Une étude clinique pour évaluer le facteur d’opacité sérique chez des femmes infertiles

L’équipe a ensuite développé un virus adéno-associé afin d’administrer le gène du facteur d’opacité du sérum aux souris dépourvues de récepteurs HDL et présentant un taux de cholestérol sanguin élevé. Le cholestérol HDL a significativement diminué et la fertilité a été rétablie lorsque le gène a été exprimé et que la protéine bactérienne a été produite.

D’ici les prochains mois, les chercheurs souhaitent débuter une étude clinique afin d'examiner les niveaux de lipides chez les femmes qui suivent un traitement contre l'infertilité idiopathique, c'est-à-dire dont les causes sous-jacentes ne sont pas entièrement connues. Pour l’équipe américaine, le facteur d’opacité sérique pourrait être un traitement envisageable si ces patientes présentent des taux élevés de HDL.