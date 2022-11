Infertilité : Jennifer Aniston confie avoir tout tenté pour avoir un enfant

L'ESSENTIEL La fécondation in vitro (FIV) consiste à reproduire en laboratoire les différentes étapes de la fécondation naturelle tout en optimisant les chances.

À plusieurs reprises, Jennifer Aniston a tenté de tomber enceinte avec des fécondations in vitro, mais toutes les tentatives ont malheureusement échoué.

Dans une interview accordée au magazine américain Allure, Jennifer Aniston s’est confiée sur un passage difficile de sa vie : son parcours de procréation médicalement assistée (PMA). Pendant plusieurs années, l’actrice de Friends a mené un long combat pour tomber enceinte, mais malheureusement sans succès.

Le combat de Jennifer Aniston pour tomber enceinte

"C'était vraiment difficile. Je faisais des FIV [ndlr fécondation in vitro], je buvais des thés chinois, tout ce que vous voulez (…) J'aurais donné n'importe quoi pour qu’on me dise : 'Congèle tes ovules. Fais-toi une faveur.' Et me voilà aujourd'hui. Le bateau est parti”, a-t-elle avoué.

De plus, l’acharnement mené par les tabloïds américains et internationaux n’a pas facilité la vie de l'actrice américaine qui essayait de tomber enceinte. Pendant des années, différents médias ont affirmé que l’interprète de Rachel Green refusait de faire des enfants à son premier mari, Brad Pitt, puis à son second, Justin Theroux.

"Le monde crée des récits qui ne sont pas vrais, alors autant dire la vérité"

Face à ces rumeurs infondées, la star a été qualifiée d’égoïste ou d’opportuniste. "Pour eux, je ne me souciais que de ma carrière (…) Si mon mari m’a quittée, si nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne voulais pas lui faire d’enfant. Ce ne sont que des mensonges. Je n’ai plus rien à cacher", a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, Jennifer Aniston est désormais soulagée. "Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui, mieux que pendant ma vingtaine ou ma trentaine, ou même le milieu de la quarantaine", a affirmé l’actrice avant d’ajouter : "J'ai passé tant d'années à protéger mon histoire sur la FIV. Je suis tellement protectrice de cette partie de ma vie, car j'ai l'impression qu'il y a si peu de choses que je peux garder pour moi. Le monde crée des récits qui ne sont pas vrais, alors autant dire la vérité. J'ai l'impression de sortir de mon hibernation."