Huile d'olive, fruits et poissons

Le régime méditerranéen améliore le succès de la fécondation in vitro

De nouveaux travaux, menées par des chercheurs grecs, montrent que les jeunes femmes qui ont un régime dit "méditerranéen" au cours des six mois précédant une FIV, auraient plus de chances d'avoir un bébé. Explications.

Adopter un nouveau régime pour avoir un bébé. Des chercheurs du Département de Nutrition et de Diététique de l'Université Harokopio d'Athènes, en Grèce, ont interrogé avec un questionnaire standardisé un échantillon de femmes sur le point d'avoir une fécondation in vitro (FIV) pour connaître leur alimentation. Dans une étude, parue dans Human Reproduction, la revue de référence de la spécialité, ils constatent que celles qui mangent davantage de légumes frais, de fruits, de céréales complètes, de poisson, d'huile d'olive, et moins de viande rouge, ont entre 65% et 68% de chances supplémentaires d'avoir un bébé.

Une bonne analyse du régime alimentaire

Au total, au moins un embryon a été implanté dans l'utérus de 229 femmes : pour 138 d'entre elles (56%) l'implantation de l'embryon a réussie et a abouti à une grossesse chez 104 de ces femmes (42,6%) et 99 (40,5%) ont donné naissance à un bébé vivant.

"Le message important de notre étude est que les femmes qui ont des problèmes d'infécondité devraient manger sainement parce qu'un meilleur équilibre alimentaire peut les aider à augmenter leurs chances de grossesse et d'avoir un bébé", affirme le professeur Yiannakouris, auteur principal de l’étude.

Pas une formule magique

L’équipe précise que ces résultats ne peuvent être généralisés à toutes les femmes qui cherchent à avoir un enfant, ni aux femmes obèses. Les chercheurs soulignent que ces résultats montrent seulement qu'un régime méditerranéen améliore les chances en cas de FIV. Plus d'études sont nécessaires pour élucider le rôle exact du type de régime alimentaire dans la réussite de la procréation médicalement assistée, de même que pour révéler les mécanismes sous-jacents et élaborer des recommandations nutritionnelles.

”Alors que de plus en plus de couples font face à des problèmes d'infertilité et cherchent à accéder à des techniques de procréation assistée, il est essentiel qu'ils reçoivent aussi des conseils sur l'importance du régime diététique et adoptent un mode de vie sain”, conclut le professeur Yiannakouris.

Le régime méditerranéen est reconnu de longue date comme ayant des bénéfices sur la santé cardiovasculaire mais c'est la première fois que l'on montre un bénéfice sur les chances de succès dans la FIV.