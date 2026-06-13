Coupe du Monde, Tour de France : ces événements seraient-ils de bons antidépresseurs ?

L'ESSENTIEL Assister à un événement sportif en direct est associé à une meilleure satisfaction de vie.

Les spectateurs déclarent également un sentiment de solitude plus faible.

En cause, le sport en direct favorise les interactions sociales.

Chanter et applaudir devant un match, partager la victoire de son équipe, ou même encaisser une défaite ensemble : ces tranches de vie pourraient avoir des effets bien plus profonds sur la santé mentale qu’un simple moment de divertissement. A l’aube de la Coupe du monde de football 2026 et de la 113e édition du Tour de France, une nouvelle étude britannique suggère que le simple fait d’assister à des événements sportifs en direct améliore le bien-être et réduit le sentiment de solitude.

Un effet sur le bien-être comparable à celui de l'emploi

Les travaux, publiés dans la revue scientifique Frontiers in Public Health, ont été menés par des chercheurs de l'Ecole de psychologie et des sciences du sport de l'Anglia Ruskin University (ARU), au Royaume-Uni. Les scientifiques ont analysé les données de plus de 7.200 adultes âgés de 16 à 85 ans issus d’une grande enquête nationale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les événements étudiés ne se limitaient pas aux grandes compétitions : étaient inclus aussi bien des matchs amateurs locaux gratuits que des rencontres de Premier League, le principal championnat de football d'Angleterre.

Les résultats sont clairs : les personnes ayant assisté à un événement sportif au cours de l'année écoulée obtenaient de meilleurs scores sur plusieurs indicateurs de bien-être subjectif. Elles déclaraient notamment une plus grande satisfaction de vie et des niveaux de solitude plus faibles. Le tout étant, bien sûr, associé à une meilleure santé physique en vieillissant et à une mortalité plus faible. Ce boost d’humeur observé chez les spectateurs de rencontres sportives était comparable à celle généralement associée au fait d'avoir un emploi.

L'un des résultats les plus frappants concerne le sentiment que "la vie vaut la peine d'être vécue", selon l’étude. "Assister à un événement sportif en direct était associé à un plus grand sentiment que votre vie a du sens", abonde la Dre Helen Keyes, chercheuse à l'ARU et autrice principale des travaux, dans un communiqué. Pour elle, ces résultats pourraient orienter de futures politiques de santé publique visant à favoriser le bien-être mental, par exemple en facilitant l'accès aux événements sportifs pour certains publics grâce à des tarifs réduits.

Le rôle du lien social contre la solitude

Pourquoi le sport en direct semble-t-il avoir un tel effet ? Les scientifiques avancent une explication simple : il favorise les liens sociaux. "Nous savons que regarder du sport en direct, quel qu'il soit, offre de nombreuses occasions d'interactions sociales. Cela contribue à créer un sentiment d'identité collective et d'appartenance, ce qui réduit la solitude et améliore le bien-être", souligne Helen Keyes.

Cette dimension sociale semble faire toute la différence. Une étude publiée en 2020, repérée par le Time, avait déjà montré que regarder du sport à la télévision améliorait également la satisfaction de vie et le bien-être. Mais cet effet ne s'accompagnait pas d'une réduction de la solitude, contrairement à l'expérience vécue dans les stades et les gymnases. Peut-être existerait-il un entre-deux : regarder un match sur le petit écran... mais dans l’effervescence d’un groupe, que ce soit chez soi avec ses amis ou dans un bar entouré d’inconnus.