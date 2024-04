Comment regarder du sport peut-il améliorer votre bien-être ?

L'ESSENTIEL Une équipe de chercheurs japonais a découvert que le visionnage d'événements sportifs est bénéfique pour le bien-être.

Cela active entre autres les circuits de récompense du cerveau.

Les sports les plus populaires comme le football ont notamment un impact positif plus important.

Vous aimez regarder le sport à la télévision ? Et bien, vous n’avez pas de raison de culpabiliser d'être un sportif du canapé. Une étude de l’université Waseda (Tokyo) révèle que regarder les événements sportifs améliore le bien-être. Les chercheurs ont également mis en lumière les mécanismes derrière ces effets bénéfiques.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Sport Management Review en mars dernier.

Regarder du sport booste le circuit de la récompense

Pour tenter de comprendre pourquoi autant de personnes se sentent mieux après avoir regardé une compétition sportive, les scientifiques japonais ont mené plusieurs études. Dans la première, ils ont analysé des données publiques concernant l’influence du sport sur 20.000 résidents japonais. Les résultats ont confirmé une amélioration du bien-être après un visionnage régulier d’événements sportifs.

Pour le deuxième volet, l’équipe a réalisé une enquête en ligne visant à déterminer si le niveau de bien-être variait en fonction du type de sport observé. Ainsi, 208 participants ont regardé des vidéos de différents jeux. Leur santé mentale était évaluée avant et après les visionnages. Les données recueillies ont montré que les sports plus populaires, comme le baseball, avaient un impact plus significatif sur l’amélioration du bien-être que les moins populaires, comme le golf.

Lors d’une troisième expérience, l’activité cérébrale de 14 participants japonais a été analysée pendant qu’ils regardaient des clips sportifs. Les résultats ont mis en évidence que le visionnage d'événements sportifs déclenche une activation dans les circuits de récompense du cerveau, un phénomène connu pour augmenter les sentiments de bonheur ou de plaisir chez les gens.

De plus, l'examen des images obtenues avec l’IRM a révélé que les grands consommateurs de sport à la télévision présentaient un plus grand volume de matière grise dans les régions associées aux circuits de récompense que les autres. Ce qui suggère que regarder régulièrement des sports pourrait induire progressivement des changements dans les structures cérébrales.

Des événements sportifs pour améliorer le bien-être de la population ?

"Les mesures subjectives et objectives du bien-être se sont révélées positivement influencées par le visionnage d'activités sportives. En induisant des changements structurels dans le système de récompense du cerveau au fil du temps, cela favorise les bénéfices à long terme pour les individus. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être général, regarder régulièrement du sport, particulièrement des sports populaires comme le baseball ou le football, peut constituer un remède efficace", recommande dans un communiqué le professeur Shintaro Sato qui a dirigé l’étude.

Pour les chercheurs, leurs travaux peuvent "contribuer de manière significative la gestion des activités sportives et à l’élaboration des politiques pour la santé publique".