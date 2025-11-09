  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Santé mentale

Sport : être supporter renforce le bien-être social

Les supporters tirent des bénéfices de l’esprit de groupe, grâce à la solidarité et aux valeurs partagées. Cela renforce leur bien-être. 

Sport : être supporter renforce le bien-être social gorodenkoff/ISTOCK
  • Publié le 09.11.2025 à 17h55
    • |
    • |
    • |
    • |

La passion du sport a des bienfaits sur le mental. Selon une étude parue dans Journal of Business Research, les supporters sont plus épanouis socialement. D'après les auteurs, la confiance au sein du groupe, liée à l’affinité pour une même équipe, permet à la fois de se sentir membre d’une communauté tout en renforçant le bien-être social. 

Pourquoi les supporters peuvent ressentir davantage de bien-être social ? 

L’analyse de ces chercheurs de l’université de l'Illinois à Urbana-Champaign est basée sur deux études : la première a été réalisée avec 478 supporters d'équipes et d'organisations sportives aux États-Unis, et l'autre auprès de 490 supporters de la Premier League anglaise de football au Royaume-Uni. Ils se sont intéressés à des ressources dites psychosociales : le sentiment d’appartenance, le sens et la finalité, le soutien social reçu, les normes et la confiance au sein d’un groupe. Chez les supporters sportifs américains et britanniques, les auteurs ont constaté que seules trois d’entre elles – le sens et la finalité, les normes et la confiance au sein du groupe – avaient des effets sur le bien-être social, en lien avec l'identification. 

Supporter : des bénéfices même en cas de défaite 

Ces effets positifs ne dépendent pas des résultats sportifs de l’équipe. Au cours de recherches précédentes, les scientifiques ont remarqué que le soutien à une équipe avec un faible ratio de victoires procure parfois des bienfaits psychologiques encore plus importants. "Nous pensons que cela s'explique en partie par le fait que ces bénéfices proviennent de la communauté qui se forme autour des équipes sportives plutôt que du bonheur éphémère associé à la victoire", précise Yuhei Inoue, professeur au sein l’université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Chez les supporters, l’identification au groupe pousse à adopter une attitude subjectivement positive. Le lien social et la camaraderie sont au cœur du sentiment de bien-être social, et aident les supporters à passer des périodes plus difficiles. 

SUR LE MÊME THÈME

Esprit d'équipe et bien-être mental : un outil contre l'isolement social 

"Nous espérons que nos résultats démontreront que les équipes sportives n'existent pas uniquement pour générer des profits, vendre de la publicité ou obtenir des parrainages, mais aussi pour créer des liens et un sentiment d'appartenance à une communauté, contribuant ainsi au bien-être des individus, souligne le co-auteur de ces travaux, Mikihiro Sato. Nous pensons qu'il s'agit là d'un aspect important de la valeur sociale du sport et du rôle de spectateur."

Pour ce spécialiste et ses collègues, les résultats de cette étude pourraient avoir des implications au-delà du sport. "L'isolement social et la solitude sont devenus des problèmes sociaux majeurs, en particulier depuis la pandémie de Covid-19, alerte Yuhei Inoue. Notre étude montre que les équipes sportives et autres organismes de services – tels que les centres de loisirs, les clubs de fitness, les complexes hôteliers et les parcs d'attractions – peuvent contribuer à résoudre ces problèmes en favorisant un sentiment d'identité partagée et de solidarité entre les consommateurs."

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Diabète : Pourquoi la metformine limite les effets positifs de l’activité physique
Diabète : Pourquoi la metformine limite les effets positifs de l’activité physique
Pourquoi les personnes âgées sont plus sensibles à la désinformation
Pourquoi les personnes âgées sont plus sensibles à la désinformation
Le tour de taille des femmes pourrait prédire le risque de déclin cognitif
Le tour de taille des femmes pourrait prédire le risque de déclin cognitif
La méditation a-t-elle des effets secondaires ?
La méditation a-t-elle des effets secondaires ?
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025