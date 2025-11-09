Sport : être supporter renforce le bien-être social

La passion du sport a des bienfaits sur le mental. Selon une étude parue dans Journal of Business Research, les supporters sont plus épanouis socialement. D'après les auteurs, la confiance au sein du groupe, liée à l’affinité pour une même équipe, permet à la fois de se sentir membre d’une communauté tout en renforçant le bien-être social.

Pourquoi les supporters peuvent ressentir davantage de bien-être social ?

L’analyse de ces chercheurs de l’université de l'Illinois à Urbana-Champaign est basée sur deux études : la première a été réalisée avec 478 supporters d'équipes et d'organisations sportives aux États-Unis, et l'autre auprès de 490 supporters de la Premier League anglaise de football au Royaume-Uni. Ils se sont intéressés à des ressources dites psychosociales : le sentiment d’appartenance, le sens et la finalité, le soutien social reçu, les normes et la confiance au sein d’un groupe. Chez les supporters sportifs américains et britanniques, les auteurs ont constaté que seules trois d’entre elles – le sens et la finalité, les normes et la confiance au sein du groupe – avaient des effets sur le bien-être social, en lien avec l'identification.

Supporter : des bénéfices même en cas de défaite

Ces effets positifs ne dépendent pas des résultats sportifs de l’équipe. Au cours de recherches précédentes, les scientifiques ont remarqué que le soutien à une équipe avec un faible ratio de victoires procure parfois des bienfaits psychologiques encore plus importants. "Nous pensons que cela s'explique en partie par le fait que ces bénéfices proviennent de la communauté qui se forme autour des équipes sportives plutôt que du bonheur éphémère associé à la victoire", précise Yuhei Inoue, professeur au sein l’université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Chez les supporters, l’identification au groupe pousse à adopter une attitude subjectivement positive. Le lien social et la camaraderie sont au cœur du sentiment de bien-être social, et aident les supporters à passer des périodes plus difficiles.

Esprit d'équipe et bien-être mental : un outil contre l'isolement social

"Nous espérons que nos résultats démontreront que les équipes sportives n'existent pas uniquement pour générer des profits, vendre de la publicité ou obtenir des parrainages, mais aussi pour créer des liens et un sentiment d'appartenance à une communauté, contribuant ainsi au bien-être des individus, souligne le co-auteur de ces travaux, Mikihiro Sato. Nous pensons qu'il s'agit là d'un aspect important de la valeur sociale du sport et du rôle de spectateur."

Pour ce spécialiste et ses collègues, les résultats de cette étude pourraient avoir des implications au-delà du sport. "L'isolement social et la solitude sont devenus des problèmes sociaux majeurs, en particulier depuis la pandémie de Covid-19, alerte Yuhei Inoue. Notre étude montre que les équipes sportives et autres organismes de services – tels que les centres de loisirs, les clubs de fitness, les complexes hôteliers et les parcs d'attractions – peuvent contribuer à résoudre ces problèmes en favorisant un sentiment d'identité partagée et de solidarité entre les consommateurs."