Sports d’équipe : quel bénéfice pour la santé mentale des enfants ?

L'ESSENTIEL Une étude américaine montre que les enfants pratiquant des sports collectifs sont en meilleure santé mentale que les autres.

Les chercheurs ont découvert que pour la santé mentale, il valait mieux ne pas pratiquer de sport plutôt que de faire un sport individuel.

Les enfants et les jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient pratiquer au moins 60 minutes par jour d'activité physique modérée à soutenue, selon le ministère des Sports.

La pratique d’un sport est bénéfique pour la santé physique, quels que soient l'âge et le sport... Cependant, une étude publiée dans la revue Plos One démontre que les sports d'équipe seraient meilleurs que les sports individuels pour la santé mentale des enfants. L’étude met en lumière un fait surprenant : ceux qui ne font pas de sport du tout seraient en meilleure santé que ceux qui ont une pratique individuelle.

Enfant : sport individuel ou sport d'équipe ?

Les auteurs de l’étude expliquent que “les enfants et les adolescents qui pratiquent exclusivement des sports d'équipe, comme le basketball ou le soccer, avaient moins de problèmes de santé mentale que ceux qui ne pratiquaient aucun sport. À notre grande surprise, les jeunes qui ne participaient qu'à des sports individuels, comme la gymnastique ou le tennis, avaient plus de problèmes de santé mentale que ceux qui ne participaient à aucun sport”. Les problèmes de santé mentale identifiés par les auteurs comprenaient l’anxiété, la dépression, les problèmes sociaux ainsi que les troubles de l’attention.

Les chercheurs ont mené une vaste étude aux États-Unis. Ils ont analysé les données sur les pratiques sportives de 11.235 enfants âgés de 9 à 13 ans. Parallèlement, leurs parents ont rempli des questionnaires sur la santé mentale de leurs enfants. Pour rendre les résultats aussi précis que possible, les auteurs ont également pris en compte d'autres éléments, tels que le revenu du ménage ou l'activité physique globale.

Les résultats ont montré que les enfants qui pratiquaient des sports individuels avaient plus de problèmes de santé mentale que les enfants qui pratiquaient des sports d'équipe et que ceux qui ne pratiquaient pas de sport du tout. Par ailleurs, les auteurs ont remarqué, en ce qui concerne les filles, que celles qui participaient à des sports d’équipe ou individuels étaient moins susceptibles d’adopter un comportement irrespectueux des règles que les filles qui n’avaient jamais pratiqué de sport.

Pouvoir essayer plusieurs sports

Lorsqu'il est question de forme physique, tout exercice est bon... Avant l'âge de sept ans, on préfère parler d'activité physique, comme le vélo, la trottinette, la course ou jouer dans un parc. Puis, l’enfant est en âge de s’essayer à divers sports. La meilleure chose à faire est de le laisser choisir parmi plusieurs disciplines, et s'il n'est pas très intéressé, de lui permettre de changer l’année suivante. L'objectif principal à cet âge est d’abord de l'habituer à faire du sport afin qu'il continue ensuite une pratique sportive. Il est également important qu’il puisse trouver la ou les disciplines qui lui conviennent le mieux.

Le ministère des Sports rappelle que les enfants et les jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique modérée à soutenue tous les jours.