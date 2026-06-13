Cette posture est à risque pendant la grossesse

L'ESSENTIEL Les femmes enceintes qui restent longtemps assises, notamment plus d’environ 10 heures par jour, présentent davantage de complications de grossesse, comme l’hypertension gestationnelle.

Même sans sport intense, le simple fait de réduire la sédentarité et d’intégrer des mouvements légers (marcher, bouger régulièrement) est lié à une baisse des risques.

"Bouger davantage pourrait être un objectif réaliste pour les femmes enceintes qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière".

Pendant la grossesse, de petits changements dans le quotidien pourraient faire une vraie différence sur la santé, d’après une étude menée par des scientifiques de l’université de l'Iowa (États-Unis). Pour rappel, "les troubles hypertensifs de la grossesse sont des facteurs de risque majeurs de morbidité cardiovasculaire maternelle pendant et après la grossesse. Bien que des données probantes indiquent que les comportements moteurs sur 24 heures, notamment l’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse et d’intensité légère, la sédentarité et le sommeil, sont liés au risque de maladies cardiovasculaires, les associations avec les complications de grossesse restent inconnues."

Grossesse : 4 recommandations suivies par 470 femmes enceintes

À partir de ce constat, les chercheurs américains ont voulu identifier les compositions optimales des comportements moteurs sur 24 heures au cours de la grossesse, associées à un risque moindre de complications, telles que l'hypertension chronique, l'hypertension gestationnelle et la prééclampsie. Pour ce faire, ils ont examiné les habitudes quotidiennes de 470 femmes enceintes à tous les stades de leur grossesse. Chaque participante portait un capteur mesurant son activité physique sur des cycles de 24 heures et un autre enregistrant son temps de sommeil.

Il leur a été recommandé de réduire leur temps passé assis à moins de huit heures par jour, de faire de l’exercice physique léger pendant au moins sept heures par jour, de pratiquer environ 22 minutes d'activité physique d'intensité modérée à soutenue chaque jour et de dormir près de neuf heures par nuit. Ce programme est valable pour chaque trimestre de grossesse. Dans les travaux, publiés dans la revue British Journal of Sports Medicine, les auteurs ont précisé que la sédentarité se définissait par une inactivité quasi permanente, comme rester assis ou allongé. Une activité physique légère peut prendre de nombreuses formes : une promenade, des déplacements dans la maison ou simplement rester debout.

Moins rester assise, bouger davantage : le combo gagnant pour réduire les complications de grossesse

Au total, 86 femmes enceintes ont développé des troubles hypertensifs. Selon les résultats, la routine associée au risque le plus faible d'hypertension artérielle gravidique était la suivante : 5,9 heures de sédentarité, 7,9 heures d'activité physique légère, 7 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse et 10 heures de sommeil. Le risque de complications de grossesse augmentait de façon importante chez les patientes sédentaires plus de 10 heures par jour ou faisant de l’exercice physique léger durant moins de 5 heures par jour.

"Bouger davantage semble avoir des effets bénéfiques importants sur la santé et je pense que cela pourrait être un objectif plus réaliste pour les femmes enceintes qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière. (…) Nous savons que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Si nous pouvons intervenir pendant la grossesse et prévenir l'apparition d'une hypertension gravidique, nous leur offrons une meilleure perspective de santé cardiovasculaire, en les éloignant des maladies cardiovasculaires", a conclu Kara Whitaker, auteure principale des recherches.