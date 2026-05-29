Grossesse à risque : ce patch pourrait faciliter le suivi

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé un patch à ultrasons portable qui permet notamment de voir les problèmes de circulation sanguine dans le cordon ombilical du foetus.

Il permet ainsi de détecter les complications de la grossesse en temps réel.

Ces performances sont similaires à celles d'une échographie clinique portable.

Le patch à ultrasons portable, baptisé UPatch, pourrait révolutionner le suivi de grossesse ! L’appareil, développé par une équipe dirigée par le professeur Sheng Xu, à l’université Stanford et des chercheurs des universités d’Oxford et de Californie à San Diego, peut suivre pendant plusieurs heures le fœtus. Il a été présenté dans un article publié dans la revue Nature Biotechnology.

Un patch à ultrasons surveille le flux sanguin fœtal

Le patch à ultrasons qui fait la taille d’une paume de main, se place sur le ventre de la maman. Il est capable de capturer en toute autonomie des images des structures anatomiques fœtales et mesurer différents éléments comme la taille du crâne ou la longueur du fémur. Le dispositif a aussi été pensé pour déterminer la vitesse de flux sanguin dans les trois vaisseaux sanguins du cordon ombilical. Et cela, même si la future maman ou le fœtus bougent. L’ensemble de ces données peut aider à détecter des complications et troubles fœtaux en temps réel.

Autre atout de ce nouveau dispositif : les professionnels de santé n’ont pas besoin d’être là en continu pour assurer son fonctionnement.

Pour l’éprouver, l’appareil a été testé sur 62 femmes enceintes. Résultat : il a présenté des performances similaires à un échographe portable, notamment concernant l’évolution du flux sanguin. De plus, il a permis de détecter une complication de grossesse chez l’une des participantes.

En observant les données recueillies par le dispositif portable pendant le test auprès d’une femme enceinte de 28 semaines, les médecins ont remarqué un flux sanguin anormal dans le cordon ombilical, alors que le premier contrôle ne présentait rien d’inquiétant. Des analyses supplémentaires ont été menées et ont révélé que la patiente présentait un dysfonctionnement placentaire sévère. Après une surveillance renforcée, un accouchement par césarienne a été décidé 4 jours plus tard. Aujourd’hui, la maman et le bébé vont bien.

Échographie : vers une utilisation à domicile ?

Si ces résultats sont très prometteurs, il va falloir patienter avant de pouvoir profiter de cette avancée technologique. L’équipe de recherche travaille actuellement à son perfectionnement. Pour le moment, l’UPatch a besoin d’être relié à un ordinateur pour l’analyse des données. Les chercheurs espèrent pouvoir développer une version sans fil permettant aux médecins de suivre les patientes à domicile.

Des tests vont également être menés sur un plus grand nombre de patientes afin de valider les premières conclusions encourageantes. "Cette technologie ouvre la possibilité de surveiller le bien-être fœtal de façon continue et non invasive sur des périodes bien plus longues qu’actuellement", se félicite dans la presse Antoniya Georgieva, une des auteures de l'étude.

"Actuellement, pour ces patientes enceintes à haut risque, il peut être difficile pour les médecins d’obtenir les informations dont nous avons besoin, au moment opportun", ajoute la Dr Jane Chueh qui a aussi travaillé sur le patch. Je pense que ce dispositif nous permettra d’obtenir ces informations beaucoup plus facilement."

"Nous commencerons par les patients hospitalisés, mais peut-être qu'un jour nous pourrons également l'utiliser en ambulatoire", avance-t-elle dans un communiqué.