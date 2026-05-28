Examens : 10 astuces pour booster sa mémoire et mieux réviser

L'ESSENTIEL L’Observatoire B2V des Mémoires partage les bons réflexes pour aborder les examens avec sérénité et efficacité.

Dans la liste, on retrouve le fait de fractionner les temps de révision, s’entraîner avec des exercices ou encore associer un cours à une image.

Pour passer ses épreuves avec sérénité, il est conseillé de prendre quelques respirations profondes ou un court moment de calme.

Baccalauréat, brevet, concours, partiels universitaires… Entre fin mai et début juillet, de nombreux enfants, adolescents et jeunes adultes ont des évaluations de fin d’année. Chaque année, bon nombre d’entre eux se mettent à réviser, notamment à faire des fiches, quelques jours avant les épreuves. Certains en viennent même à faire des nuits blanches pour pouvoir apprendre tous leurs cours par cœur. Problème : le bachotage de dernière minute n’est pas toujours payant. À l’approche des examens, l’Observatoire B2V des Mémoires a ainsi partagé 10 conseils, fondés sur la science de la mémoire, pour optimiser ses révisions et aborder les évaluations avec sérénité.

Éviter de réviser après les repas

Après avoir mangé, l’organisme entame le processus de digestion qui fatigue. Ainsi, il vaut mieux éviter les révisions après le déjeuner et privilégier une sieste de 20 minutes afin de récupérer de l’énergie.

Fractionner les temps de révision

En fonction des capacités attentionnelles, il est préférable de réviser pendant des périodes d’une vingtaine de minutes étalés sur plusieurs jours plutôt que de passer beaucoup de temps sur les cours en un ou deux jours.

Répéter le même cours pour mieux le retenir

Afin de mieux mémoriser un cours, il convient de le lire à plusieurs reprises.

S’entraîner pour chaque cours

Être actif, c’est-à-dire en s’entraîner avec des exercices, favorise l’apprentissage.

Miser sur la métacognition

Faire le point sur ses connaissances permet d’ajuster ses révisions sur les informations qui n’ont pas encore été assimilées.

Créer une représentation mentale

Le fait de visualiser ce que l’on apprend, par exemple la visite d’un musée si le sujet est de l’histoire, permet de renforcer la trace des cours dans la mémoire.

Associer les nouvelles informations à des connaissances personnelles

Pour retenir des dates importantes, notamment historiques, il est possible de l’associer à la date d’anniversaire d’un membre de sa famille.

Créer des liens avec des images mentales en reprenant un espace connu

Lors de l’apprentissage d’un cours, chaque élément retenu peut être associé à une pièce de la maison. "Pour restituer les informations, il faudra parcourir l'espace, ici chaque pièce de sa maison, pour réactiver les traces mnésiques associées."

Organiser l’information à retenir

Créer des plans, des tableaux, des frises ou des schémas permet de classer ou catégoriser les informations clés.

Préserver son sommeil

Dormir permet au cerveau de revivre les épisodes d’apprentissage pour les consolider de manière efficace dans la mémoire.

Pour bien gérer son stress le jour des examens, les experts de l’Observatoire B2V des Mémoires recommandent de bien dormir la veille, prendre un petit-déjeuner équilibré avant l’épreuve, arriver en avance, prendre quelques respirations profondes ou un court moment de calme. "Lire attentivement les consignes, organiser son temps et débuter par les questions les mieux maîtrisées permet de gagner progressivement en confiance."