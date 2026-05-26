Mélanome : ces 4 idées reçues sur le soleil qui mettent votre peau en danger

L'ESSENTIEL Le soleil endommage l’ADN des cellules cutanées.

Les expositions répétées, surtout les coups de soleil durant l’enfance et l’adolescence, augmentent fortement le risque de cancer de la peau.

Pour profiter du soleil en toute sécurité, il est conseillé de s’exposer aux heures les plus fortes, se mettre à l’ombre et appliquer une protection solaire adaptée.

La canicule frappe actuellement la France. Plusieurs Français profitent donc du soleil, mais le font-ils en toute sécurité ? Car oui, plusieurs idées reçues sur l’exposition solaire et le cancer de la peau ont la peau dure, selon la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Étant donné que plus de 100.000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués par an en France, le professeur Stéphane Dalle, professeur de dermatologie aux Hospices Civils de Lyon dont les travaux de recherche sont soutenus par la Fondation ARC, est revenue sur quatre préjugés qui peuvent jouer un rôle majeur dans le développement de mélanome.

Un coup de soleil finit par disparaître sans conséquence

Un coup de soleil est une brûlure de la peau provoquée par les UV, qui traduit une atteinte des cellules cutanées. Ainsi, à répétition, "ces agressions peuvent entraîner des mutations de l’ADN et augmenter le risque de cancers de la peau, notamment de mélanome." Les plus préoccupants surviennent pendant l’enfance et l’adolescence, car ils pèsent sur le risque de cancers cutanés à l’âge adulte.

Il est possible de bronzer sans prendre de risque pour sa peau

Selon le spécialiste, il n’existe pas de bronzage dit "sans risque", car "le bronzage est un mécanisme d'adaptation de la peau face aux UV : cela signifie que la peau essaie de se protéger." Pour limiter les risques, il convient de s’exposer progressivement, en évitant les heures les plus chaudes et en se protégeant correctement, "mais le risque zéro n’existe pas. Les cabines UV sont également à éviter : elles exposent volontairement la peau à des rayonnements cancérogènes. Enfin les phototypes clairs (Roux/Blonds) ne bronzeront que très peu et brûleront très souvent s’ils s'exposent."

Lorsque le temps est nuageux, les UV ne sont pas dangereux

Les nuages ne les bloquent pas totalement, il est donc possible d’attraper un coup de soleil même par temps couvert. "Les UV sont invisibles, ne chauffent pas toujours la peau, et peuvent aussi être renforcés par la réverbération sur l’eau, le sable, la neige ou certaines surfaces claires. Il faut donc se protéger dès que l’indice UV est significatif, même si le ciel est voilé."

Quelques minutes au soleil ne peuvent pas faire de mal

"Il n’existe pas de durée universelle, car le risque dépend du phototype, de l’âge, de l’heure, de la saison, de l’altitude, de la réverbération et surtout de l’indice UV. Une peau claire peut commencer à rougir très rapidement lors d’un fort indice UV, parfois en moins de 15 à 20 minutes." D’après Stéphane Dalle, le danger augmente fortement lorsque l’exposition est prolongée, répétée, ou lorsqu’elle a lieu aux heures où les UV sont les plus intenses, généralement entre la fin de matinée et le milieu d’après-midi.

Afin de profiter du soleil en toute sécurité, le professeur recommande de garder à l’esprit ces réflexes :

Éviter l’exposition directe aux heures les plus fortes

Rechercher l’ombre

Porter des vêtements couvrants, un chapeau, des lunettes

Appliquer une protection solaire adaptée