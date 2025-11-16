Cancer de la peau : comment le contrôle de l'inflammation liée à un coup de soleil peut le prévenir

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la protéine YTHDF2 protège les cellules cutanées du cancer de la peau.

Les scientifiques ont observé que de fortes doses d’UV faisaient baisser le niveau de YTHDF2 dans les cellules de la peau.

Ce manque a entraîné une réponse inflammatoire qui, selon les auteurs, pourrait favoriser le développement d’un mélanome.

Les rayonnements ultraviolets (UV) constituent la première cause de cancers cutanés en France, en particuliers pour les mélanomes, selon le Panorama des cancers en France édition 2025. Comme l’indique l’Institut national du cancer (INCa), s’y exposer de manière excessive "agresse les cellules cutanées et peut provoquer des dommages irréversibles”.

Le risque de cancer augmente quand le niveau de protéine baisse

Et la raison pourrait s’appeler YTHDF2. En conditions normales, cette protéine protège les cellules cutanées en les empêchant de devenir cancéreuses. Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications, une trop longue exposition aux rayons UV du soleil dégrade YTHDF2, qui ne remplit plus son rôle.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont observé que de fortes doses d’UV faisaient baisser le niveau de YTHDF2 dans les cellules de la peau. Ce manque a entraîné une réponse inflammatoire qui, selon les auteurs, pourrait favoriser le développement d’un mélanome. Moins protégées par YTHDF2, les cellules cutanées avaient plus de risque de devenir cancéreuses.

"Lorsque nous avons supprimé YTHDF2 des cellules cutanées, nous avons constaté que l'inflammation déclenchée par les UV était bien plus importante, explique Yu-Ying He, l’un des principaux auteurs, dans un communiqué. Cela suggère que la protéine YTHDF2 joue un rôle clé dans la suppression des réponses inflammatoires.”

Se protéger des rayons UV

À terme, cette découverte pourrait donc permettre la mise au point de traitements ou de nouvelles stratégies préventives ciblant cette protéine. En attendant, pour se protéger des cancers de la peau liés à l’exposition aux rayons UV, le Manuel MSD recommande de limiter les activités à l’extérieur entre 10 et 16 heures, de toujours appliquer de la crème solaire avant de sortir et de porter des vêtements anti-UV.

Et ces conseils sont aussi valables quand le ciel est gris, car les rayons UV traversent les nuages. L’idéal est de se renseigner sur l’indice UV avant de sortir et de se protéger en fonction de celui-ci. Néanmoins, en France, vous pouvez adopter ces réflexes de mai à fin août, période où ils sont généralement les plus forts, selon l’Assurance maladie.