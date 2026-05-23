Pourquoi il faut éviter de sur-interpréter les mensonges d'un enfant

L'ESSENTIEL Le mensonge s’inscrit dans les étapes essentielles du développement cognitif et émotionnel.

Chez les jeunes enfants, la frontière entre le réel et l’imaginaire est encore floue.

Le mensonge permet aussi à l'enfant de se valoriser.

Découvrir que son enfant ne dit pas toujours la vérité peut être frustrant. Pourtant, le mensonge, loin d’être un comportement à corriger, s’inscrit dans les étapes essentielles du développement cognitif et émotionnel. Comprendre ce qui se joue derrière ces “petits arrangements avec la réalité” permet d’éviter de les surinterpréter tout en lisant le message à décoder.

Le mensonge est une étape normale du développement

Chez les jeunes enfants, la frontière entre le réel et l’imaginaire est encore floue. Un enfant de quatre ans qui raconte avoir vu un dragon dans le jardin ne cherche pas à tromper, mais à exprimer la richesse de son imaginaire. Inventer, transformer ou exagérer fait partie de son exploration du langage et du monde.

En grandissant, notamment autour de 6 ou 7 ans, le mensonge devient plus intentionnel. L'enfant comprend qu’il peut garder certaines pensées pour lui et que les autres ne savent pas tout. Cette capacité marque une étape importante de son autonomie intellectuelle, même si elle peut déstabiliser les adultes.

Derrière le mensonge, il y a un besoin à entendre

Les mensonges des enfants ne sont pas anodins, mais ils sont rarement malveillants. Ils traduisent souvent un besoin ou une émotion difficile à exprimer autrement, comme la peur de la punition. Un enfant qui nie avoir cassé un objet peut avant tout chercher à éviter une réprimande ou la déception de ses parents.

Le mensonge permet aussi de se valoriser. Un enfant peut affirmer avoir été le meilleur en classe ou raconter des exploits imaginaires pour attirer l’attention ou renforcer son estime de lui-même. Il peut aussi cacher une mauvaise note par peur de décevoir. Dans ces situations, le mensonge agit comme une protection face à un inconfort émotionnel.

Encourager la vérité dans un climat de confiance

La manière dont l’adulte réagit face au mensonge est déterminante. Une réaction trop sévère ou accusatrice risque d’accentuer la peur et d’encourager l’enfant à dissimuler davantage. À l’inverse, une posture calme et ouverte favorise la sincérité. Il est souvent plus aidant d’exprimer ce que l’on observe plutôt que de poser une question piège dont on connaît déjà la réponse.

Dire par exemple “je vois que tes mains sont encore pleines de peinture, est-ce que tu peux m’expliquer ?” permet d’ouvrir le dialogue sans enfermer l’enfant dans le mensonge. L’objectif est de comprendre ce qu’il a ressenti et de l’aider à mettre des mots sur ses émotions, tout en expliquant l’importance de la confiance.

Rappeler que l’erreur est humaine et réparable non seulement le sécurise, mais valorise les moments où il dit la vérité, surtout quand c’est difficile. Progressivement, il apprend que dire la vérité ne remet pas en cause l’amour ou le lien avec ses parents.

En savoir plus : "Les mensonges des enfants" de Paul Ekman.