Cancer du sein : cette carence augmente les douleurs post-chirurgicales

L'ESSENTIEL De nombreuses femmes touchées par un cancer du sein présentent une carence en vitamine D.

Or, la carence en vitamine D a été liée à des douleurs postopératoires plus importantes après la mastectomie.

Les chercheurs suggèrent une supplémentation en vitamine D avant la réalisation de l'opération.

Chaque année, environ 61.000 nouveaux cancers du sein sont diagnostiqués en France. 80 à 90 % de ces patientes subissent une intervention chirurgicale, allant de la tumorectomie à la mastectomie. Ces opérations sont des éléments essentiels à la survie des malades, mais elles sont très douloureuses.

Des chercheurs ont découvert qu’elles sont encore plus importantes en cas de carence en vitamine D. Leurs résultats ont été présentés dans la revue Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Cancer du sein : attention à la carence en vitamine D avant l’opération

De précédentes études ont démontré que la vitamine D aide à réguler la perception et le traitement de la douleur par l'organisme. Sachant que de nombreuses patientes atteintes d’un cancer du sein présentent une carence en vitamine D, des chercheurs de la faculté de médecine de l’université Fayoum (Egypte) ont voulu savoir si la substance pouvait jouer un rôle dans les douleurs postopératoires.

Ils ont pour cela suivi 184 patientes atteintes d'un cancer du sein ayant subi une ablation d'un sein entier entre septembre 2024 et avril 2025. La moitié d’entre elles présentaient aussi une carence en vitamine D (taux inférieur à 30 nmol/L).

Les participantes ont été prises en charge conformément au protocole habituel de leur hôpital, pendant et après l'intervention chirurgicale. Ainsi, elles ont eu du fentanyl, un opioïde, durant l'intervention. Après la chirurgie, elles ont reçu du paracétamol par perfusion toutes les 8 heures. Elles avaient aussi la possibilité de prendre une dose de tramadol (un autre opioïde) en appuyant directement sur un bouton.

Les patientes ont indiqué leur niveau de douleur aux scientifiques immédiatement après l'intervention, puis 6, 12, 18 et 24 heures après. Les nausées et les vomissements, le score de sédation et la durée d'hospitalisation postopératoire ont également été notés.

L’analyse des données recueillies montre que les malades carencées en vitamine D étaient trois fois plus susceptibles de signaler des douleurs postopératoires modérées à sévères au cours des 24 premières heures par rapport aux autres. Par ailleurs, elles recevaient en moyenne 8 μg de fentanyl de plus pendant l'intervention chirurgicale. Il s’agit d’une différence plutôt modeste. C’est surtout dans les prises d’antidouleurs postopératoires que les scientifiques ont observé des écarts de consommation importants.

Les patientes avec une carence en vitamine D prenaient une quantité nettement supérieure de tramadol (112 mg) après l’intervention chirurgicale par rapport à celles dont le taux de vitamine D était suffisant. Cet opioïde peut "provoquer de nombreux effets secondaires, notamment des nausées, des vomissements, de la somnolence et de la confusion, tout en comportant des risques de dépendance et d'addiction", rappellent les auteurs dans leur communiqué.

Mastectomie : la supplémentation en vitamine D pourrait aider à réduire les douleurs

Pour les auteurs, leurs travaux montrent que la carence en vitamine D est associée à une incidence plus élevée de douleurs postopératoires (modérées à sévères) et à une consommation accrue d'opioïdes chez les patientes ayant subi une mastectomie.

L'équipe de recherche suggère ainsi qu'une supplémentation en vitamine D chez les patientes carencées atteintes d'un cancer du sein avant la chirurgie pourrait aider à réduire les douleurs postopératoires et les risques liés à la prise d’opioïdes.