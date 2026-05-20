Rougeole : une hausse 80 % des cas en un an en 2025

L'ESSENTIEL Il y a eu 873 cas de rougeoles déclarés en France en 2025.

L'âge médian des patients était de 16 ans.

60,3 % des cas de rougeole déclarés en 2025 étaient non ou incomplètement vaccinés.

Après une quasi-absence entre avril 2020 et septembre 2023 pour cause de Covid-19, le virus de la rougeole a repris de la vigueur. Après un nombre de cas multiplié par 4 en 2024, il a enregistré une hausse de 80 % en 2025.

Rougeole : les départements densément peuplés sont les plus touchés

En 2025, 873 cas de rougeole ont été enregistrés sur le sol français. 128 d’entre eux étaient importés. Au total, 71 départements ont abrité au moins un malade, dont deux dans les Outre-mer (Guyane et Réunion). "Les principaux foyers dont ceux ayant occasionné 5 cas ou plus concernent 30 situations réparties, dans 20 départements suivant un axe Nord-Sud tracé par les grandes aires métropolitaines, et affectant particulièrement les départements les plus densément peuplés et en particulier les régions Hauts de France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France", note le bilan publié le 18 mai 2026. Ainsi, les taux d’incidence annuels les plus élevés ont été observés dans l’Aude (12,4 pour 100.000 habitants), le Tarn-et-Garonne (9,7), la Haute-Savoie (4,4) le Nord (4,3), et la Somme (3).

37 % des patients ont été hospitalisés, dont 15 en service de réanimation. Il s’agissait essentiellement d’enfants de moins de 5 ans et d’adultes de plus de 30 ans. Par ailleurs, 14 % des malades ont présenté des complications (pneumopathies). Sept morts ont été recensées : 4 adultes immunodéprimés et 3 décès liés à des complications tardives de la rougeole chez des enfants l’ayant contracté avant 2025.

Rougeole : des malades de plus en plus âgés

Si les nourrissons ont été les plus touchés par la rougeole en 2025 avec une incidence de 10,91 cas pour 100.000 habitants, les plus âgés ne sont pas épargnés. 46,9 % des cas concernaient des adultes. Ainsi, l’âge médian des malades était de 16 ans, "soulignant la poursuite de la tendance à la hausse de l’âge des cas observés", précisent les experts.

La couverture vaccinale joue un rôle important dans le développement des foyers. Sur l’ensemble des cas déclarés en 2025, environ deux tiers n’étaient pas ou incomplètement vaccinés (60,3 %). De plus, parmi les 619 cas éligibles à la vaccination, 51 % étaient non vaccinés et 16 % avec une dose seulement.

Ces chiffres rappellent l’importance de la vaccination des tout-petits mais également des proches des personnes fragiles (bébé, femme enceinte, personne immunodéprimées). Pour que la population soit protégée. La couverture vaccinale à deux doses doit atteindre au moins 95 %. En 2025, elle était de 83,2 % chez les enfants en grande section de maternelle âgés (6 ans environ), de 93,2 % chez les enfants en classe de CM2 (11 ans) et de seulement 83,9 % chez les adolescents en classe de 3e (15 ans). Chez les adultes, le seuil des 95 % n’était pas atteint non plus. Selon le Baromètre de Santé publique France de 2021, 90,4 % des adultes âgés de 18 à 35 ans avaient reçu les injections nécessaires.

Vaccin ROR : quand faire les injections ?

La vaccination contre la rougeole par le vaccin ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. La première dose est administrée à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Elle est aussi recommandée pour toutes les personnes nées depuis 1980 "quels que soient les antécédents vis-à-vis d’une des trois maladies".

En cas de contact avec un malade infecté par la rougeole, les personnes ayant eu les deux doses du vaccin ROR ou ayant déjà eu la rougeole auparavant sont protégées contre le virus. En revanche, il est recommandé de consulter un médecin à celles qui ont eu qu’une seule dose du vaccin a été reçue, qui ne sont pas vaccinées et qui n’ont pas eu la rougeole avant ainsi que celles qui ne connaissent pas leur statut vaccinal ou qui ont un doute. Le docteur déterminera si une vaccination est nécessaire.

L’ARS Occitanie précise sur son site : "avant de vous déplacer (chez le docteur), précisez-lui le contexte de suspicion de rougeole afin de lui permettre d’adapter son mode de consultation pour limiter le risque de contagion en salle d’attente. Votre médecin vérifiera si vous avez eu la rougeole et si vous avez été vacciné(e). Une mise à jour de votre vaccination pourra vous être prescrite. Si cette mise à jour est réalisée dans les 72h qui suivent le contact, elle peut parfois éviter la survenue de la maladie chez les personnes non-immunisées."