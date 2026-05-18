La santé cardiovasculaire pourrait être influencée avant la naissance

L'ESSENTIEL L'hypertension artérielle gravidique est une élévation anormale de la pression dans les artères, même au repos, qui touche les femmes enceintes.

Selon une nouvelle étude, l’hypertension artérielle gravidique pourrait avoir un impact sur la santé cardiovasculaire de l’enfant à long terme.

Les chercheurs ont découvert que les enfants ayant été exposés à l’hypertension artérielle gravidique in-utero ont plus de signes de vieillissement à 22 ans.

L’hypertension artérielle concerne 5 à 10 % des grossesses, ce qui en fait le problème de santé le plus fréquent chez les femmes enceintes, selon l’Assurance Maladie. Ce trouble peut avoir des conséquences néfastes pour la future maman, comme la pré-éclampsie. Mais le bébé est aussi susceptible d'être touché par les effets secondaires de ce problème de santé, avec notamment un risque de retard de croissance intra-utérin ou de prématurité.

À cela s’ajoute, selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Network Open, un autre risque pour les bébés, cette fois sur le long terme !

Plus de facteurs de risque cardiovasculaire en cas d'hypertension artérielle gravidique

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont suivi près de 1.350 mères et leurs enfants, depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Lorsque ces derniers avaient 22 ans, ils ont évalué leur santé cardiovasculaire grâce à différents facteurs : mesure de la pression artérielle, analyses sanguines, indice de masse corporelle (IMC) et échographies des artères carotides.

Comparativement aux enfants dont la mère n’avait pas souffert d’hypertension artérielle gravidique, ceux dont les mamans avaient été touchées, présentaient généralement de moins bons résultats concernant leur santé cardiovasculaire. Ils avaient notamment :

un IMC plus important (+2,8 points) ;

une pression artérielle diastolique (l’un des critères de mesure de la pression artérielle) plus élevée ;

un taux de glycémie plus haut ;

des parois artérielles plus épaisses d’environ 0,02 mm, signe d’un vieillissement vasculaire plus rapide d’environ trois à cinq ans selon les auteurs.

Toutes ces valeurs élevées constituent des facteurs de risque cardiovasculaire. Ainsi, pour les scientifiques, la santé cardiovasculaire future de l’enfant pourrait être influencée dès la grossesse, si la maman souffre d’hypertension artérielle gravidique.

Santé cardiaque : prévenir dès le plus jeune âge

"Au moment de la conception et pendant la grossesse, la santé des deux parents influence celle de l'enfant, explique le Dr Nilay Shah, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Promouvoir la santé dès le plus jeune âge, par exemple en faisant régulièrement de l'exercice, en mangeant sainement, en ne fumant jamais et en dormant suffisamment, n'est pas seulement bénéfique pour soi-même, mais peut aussi contribuer à la santé des générations futures."

Cette étude ne signifie pas pour autant que l’hypertension artérielle gravidique sera forcément liée à une mauvaise santé cardiovasculaire de l’enfant. En effet, comme le précise le Dr Nilay Shah, "la plupart des maladies cardiaques sont évitables. (...) Si vous avez souffert d'hypertension ou d'hyperglycémie pendant votre grossesse, ou si votre enfant est né prématurément, cela ne signifie pas forcément qu'il aura une santé plus fragile à l'âge adulte.”