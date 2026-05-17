Dépression : une substance issue des champignons hallucinogènes pourrait soulager les symptômes

L'ESSENTIEL Une seule dose de psilocybine peut soulager les symptômes de la dépression, selon une nouvelle étude.

Huit jours après l’administration, les participants ayant pris de la psilocybine avaient moins de symptômes dépressifs que ceux du groupe placebo.

Six semaines après, plus de la moitié des volontaires étaient en rémission, ​​contre 6 % dans le groupe placebo.

Chez environ 30 % des patients dépressifs, les traitements ne sont pas suffisamment efficaces, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). On parle alors de dépression résistante.

Mais une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Network Open vient peut-être de trouver une solution pour ces malades. D’après les chercheurs du Karolinska Institutet, en Suède, une seule dose de psilocybine peut soulager les symptômes de la dépression.

Moins de symptômes de dépression huit jours après une dose de psilocybine

La psilocybine est une substance présente dans certains champignons hallucinogènes, ayant déjà démontré des effets antidépresseurs dans de précédents travaux. Lors de cette nouvelle étude, les scientifiques l’ont donc testé sur 35 participants âgés de 20 à 65 ans. Certains ont reçu une seule et unique dose de 25 milligrammes (mg) de psilocybine, tandis que les autres ont eu un placebo.

Résultats : huit jours après l’administration, les volontaires ayant pris de la psilocybine avaient moins de symptômes dépressifs que ceux du groupe placebo. Et après six semaines avec cette dose unique de psilocybine, plus de la moitié des patients étaient en rémission, ​​contre 6 % dans le groupe placebo.

Des effets secondaires importants chez deux participants

"Nos résultats suggèrent que la psilocybine peut entraîner une amélioration rapide et cliniquement significative de la dépression, et pourrait constituer une alternative aux traitements standards lorsqu’il faut diminuer rapidement les symptômes", explique Hampus Yngwe, principal auteur de l’étude, dans un communiqué.

Néanmoins, les chercheurs ont identifié des effets secondaires importants chez deux participants. Ceux-ci ont souffert d’une anxiété sévère et persistante, qui a nécessité une prise en charge médicale. “Il est important de souligner que ce traitement n'est pas sans risque et que certains patients pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire”, précise Johan Lundberg, qui a dirigé l'étude.

D’autres travaux devront être menés pour confirmer l’effet de la psilocybine sur les patients atteints de dépression et, surtout, l’absence de danger lié à la prise de cette substance. En attendant, le mieux reste de suivre le traitement prescrit par un professionnel de santé et de ne surtout jamais s'automédiquer, surtout avec une substance issue de champignons hallucinogènes.