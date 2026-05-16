  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Psychologue

Pourquoi certains enfant ont-ils besoin de tout contrôler ?

Ce besoin de contrôle traduit le plus souvent une recherche de sécurité intérieure.

Pourquoi certains enfant ont-ils besoin de tout contrôler ? iStock/diane39
L'ESSENTIEL
  • Certains enfants refusent les changements ou veulent tout décider.
  • C'est une réponse à un besoin de sécurité ou à des émotions difficiles à gérer.
  • La compréhension des parents aide l'enfant à se sentir en sécurité.

Face à un enfant qui impose ses règles, refuse les changements ou veut tout décider, les adultes peuvent se sentir démunis. Si ces comportements peuvent être perçus comme de l’opposition, ils sont souvent le reflet d’un mécanisme d’adaptation face à un monde ressenti comme imprévisible. Pour un enfant qui n’a pas encore toutes les clés pour comprendre et réguler ce qu’il ressent, le contrôle devient une façon de se rassurer.

Un besoin de sécurité face à un monde incertain

Le quotidien d’un enfant est rempli de situations qu’il ne maîtrise pas : les décisions des adultes, les transitions ou les imprévus. Ce manque de contrôle peut générer une forme d’insécurité, surtout chez les enfants sensibles ou anxieux. Chercher à tout organiser devient alors une façon de recréer de la prévisibilité.

Un enfant qui insiste pour suivre exactement le même rituel chaque soir ne cherche pas à contraindre ses parents, mais à retrouver un cadre rassurant. Exiger que ses jouets soient disposés d’une certaine façon ou que le trajet vers l’école soit identique permet de maintenir une impression de stabilité et donc de protection face à une incertitude difficile à tolérer.

Une réponse aux émotions difficiles

La frustration, la peur ou la déception peuvent être des émotions vécues de façon très intense par l’enfant, qui ne dispose pas encore des outils nécessaires pour les réguler. En imposant ses règles ou en refusant de perdre, il tente de limiter ces émotions inconfortables et de garder le contrôle sur ce qu’il ressent.

Ces réactions ne traduisent pas un manque de coopération, mais plutôt une difficulté à faire face à l’incertitude émotionnelle. Comprendre cela permet d’accueillir l’enfant avec plus de bienveillance.

SUR LE MÊME THÈME

Accompagner avec empathie et donner des repères rassurants

La façon dont les adultes réagissent joue un rôle déterminant : une réponse trop autoritaire ou critique risque de renforcer l’anxiété et donc le besoin de contrôle. À l’inverse, une attitude empathique aide l’enfant à se sentir compris et en sécurité.

C’est pourquoi mettre des mots sur ses émotions, reconnaître que l’imprévu peut être difficile et proposer des repères clairs sont des leviers essentiels. On peut par exemple prévenir à l’avance d’un changement d’activité ou proposer des choix limités, comme choisir entre deux vêtements, toujours dans le but de lui offrir un sentiment de contrôle tout en maintenant un cadre. Progressivement, ces ajustements l’aident à développer sa capacité à s’adapter, sans se sentir submergé.

En savoir plus : "J'aide mon enfant à surmonter son anxiété" de Michael Hawton.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026