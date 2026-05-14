L’art serait un remède anti-âge !

L'ESSENTIEL Avoir des activités artistiques régulières aide à ralentir le vieillissement.

Les loisirs artistiques et culturels seraient aussi bénéfiques que l'activité physique.

Le lien entre l'art et le ralentissement du vieillissement est particulièrement fort chez les personnes de 40 ans et plus.

Et si l’art était la véritable fontaine de jouvence. C’est ce qu’assurent les travaux de chercheurs d’University College London (UCL). Ils suggèrent en effet qu’avoir des activités artistiques régulières comme lire, écouter de la musique, visiter une exposition ralentirait le vieillissement biologique.

L’étude a été publiée dans la revue Innovation in Aging, le 11 mai 2026.

Aller à une expo ralentit le vieillissement de 4 %

Pour évaluer l’impact de l’art sur la santé, les chercheurs ont réuni 3.556 adultes vivant au Royaume-Uni. Ils les ont interrogés sur leurs activités artistiques et culturelles. Des prises de sang ont également été réalisées afin d’évaluer les modifications de leur ADN ainsi que leurs âges biologiques.

Les analyses des données ont révélé que les personnes qui participaient plus fréquemment à des activités artistiques et culturelles et qui en avaient le plus grand nombre, vieillissaient moins vite que les autres. Leur âge biologique était, en effet, plus bas que leur âge réel et aussi inférieur aux personnes moins attirées par l’art.

Dans le détail, les participants pratiquant une activité artistique au moins une fois par semaine semblaient vieillir 4 % plus lentement que ceux qui n’avaient pas de loisirs liés à l’art. Cela représente un résultat comparable à celui des personnes faisant de l'exercice au moins une fois par semaine, précisent les auteurs. De plus, cette association était particulièrement marquée chez les adultes de 40 ans et plus.

L’art devrait être promu comme bénéfique pour la santé

"Ces résultats démontrent l'impact des arts sur la santé au niveau biologique. Ils prouvent que la participation à des activités artistiques et culturelles devrait être reconnue comme un comportement bénéfique pour la santé, au même titre que l'exercice physique", souligne la professeure Daisy Fancourt d'UCL dans un communiqué de son établissement.

"Notre étude suggère également que la pratique d'activités artistiques variées peut être bénéfique. Cela pourrait s'expliquer par le fait que chaque activité abrite différents "ingrédients" qui contribuent au bien-être, tels que la stimulation physique, cognitive, émotionnelle ou sociale", ajoute la scientifique.