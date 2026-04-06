Vieillissement biologique : une alimentation riche en végétaux pourrait le ralentir

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, une alimentation riche en végétaux est associée à un vieillissement biologique plus lent.

Les aliments végétaux les plus bénéfiques sont, d’après les chercheurs, les céréales complètes ainsi que les fruits et légumes.

À l’inverse, ils déconseillent les aliments végétaux transformés et ultra-transformés.

Chaque jour, il faut manger au moins 5 portions de 80 à 100 grammes de fruits et de légumes, selon les recommandations de Santé publique France (SpF). C’est la quantité dont notre organisme a besoin pour être en bonne santé. Sur le long terme, cette habitude pourrait aussi nous aider à mieux vieillir.

L’impact de l’alimentation végétale sur le vieillissement biologique

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue AgING, des chercheurs ont analysé l’impact d’une alimentation riche en végétaux sur le vieillissement biologique. Pour cela, ils ont travaillé sur les données de près de 5.000 personnes, issues de deux grandes études américaines.

Les scientifiques ont utilisé plusieurs indices pour évaluer la quantité de végétal dans l’alimentation des participants :

l’indice global d’alimentation végétale, c’est-à-dire le score obtenu avec tous les végétaux consommés quels qu’ils soient, mais qui baissent si la personne consomme des produits d’origine animale ;

l’indice d’alimentation végétale saine, qui mesure la part des meilleurs végétaux pour la santé dans l’alimentation ;

l'indice d’alimentation végétale moins saine, qui correspond aux aliments végétaux les moins nutritifs et bons pour la santé, notamment les céréales raffinées, les boissons sucrées et les sucreries.

Ils ont ensuite comparé les scores obtenus avec trois indicateurs de vieillissement basés sur l'ADN.

Les aliments riches en graisses animales accélèrent le vieillissement biologique

Résultat : une alimentation riche en végétaux était associée à un vieillissement biologique plus lent. À l’inverse, une consommation plus élevée de graisses animales avait l’effet inverse car les participants de l’un des groupes étudiés, qui en mangeaient davantage, avaient connu un vieillissement biologique plus rapide.

Les scientifiques ont observé que les céréales complètes apportaient le plus de bénéfices, suivies des fruits, des légumes, des légumineuses. En revanche, les végétaux considérés comme peu qualitatifs, comme ceux transformés et ultra-transformés, les céréales raffinées ou les produits trop sucrés n’avaient pas le même impact positif sur le vieillissement biologique. Dans certains cas, ils pouvaient même être associés à un vieillissement biologique plus rapide.

D’après les conclusions de cette étude, l’idéal pour ralentir son propre vieillissement biologique est donc d’intégrer plus de bons végétaux dans son alimentation, en évitant ceux transformés et ultra-transformés. Néanmoins, pas besoin d’enlever tous les aliments d’origine animale, l’important est de consommer chaque jour des fruits, des légumes, des céréales complètes ou des légumineuses. Une astuce aussi bonne pour la santé que pour la ligne !