Parcours de soins : ces professionnels de santé qui «réparent» le système

L'ESSENTIEL Chaque jour, les professionnels de santé récupèrent des informations manquantes, corrigent des erreurs de transmission ou évitent des ruptures de traitement.

Cette activité est rarement visible par les patients.

Elle est pourtant devenue indispensable au fonctionnement réel du système de santé.

Quand un patient pense à son parcours de soins, il imagine souvent une organisation relativement fluide. Un médecin prescrit, un spécialiste reçoit, l’hôpital transmet les informations, la pharmacie délivre le traitement, les différents acteurs communiquent entre eux. En théorie, c’est effectivement ainsi que le système devrait fonctionner.

Mais dans la réalité quotidienne, une partie essentielle de cette continuité repose aujourd’hui sur un travail invisible effectué par les professionnels eux-mêmes, un médecin qui appelle directement un confrère pour obtenir un rendez-vous plus rapide, une pharmacienne qui détecte une incohérence dans une ordonnance après une hospitalisation, une secrétaire médicale qui trouve discrètement “une petite place” pour un patient fragile ou encore une infirmière qui tente de récupérer des informations manquantes pour éviter une erreur de traitement.

Autrement dit : une partie croissante du système fonctionne grâce à des soignants qui passent leur temps à réparer ses défauts d’organisation. Cette médecine invisible ne se voit presque jamais. Et pourtant, elle est devenue essentielle.

Le patient devient parfois le coordinateur malgré lui

Le phénomène est particulièrement visible dans les maladies chroniques ou les parcours complexes. Le patient consulte plusieurs professionnels, du médecin traitant au laboratoire pour des examens biologiques, au spécialiste et jusqu'au pharmacien ou à l'infirmier. Si sur le papier, tout semble coordonné, dans les faits les informations circulent souvent imparfaitement. Résultat : de nombreux patients deviennent eux-mêmes les transporteurs d’informations du système.

Ils apportent leurs comptes-rendus d’un rendez-vous à l’autre, tentent d’expliquer des traitements modifiés pendant une hospitalisation ou transmettent des résultats d’examens entre plusieurs professionnels qui ne disposent pas toujours des mêmes données.

Cette situation crée parfois une grande fatigue chez les patients, notamment les plus âgés ou les plus fragiles. Mais elle crée aussi une pression importante sur les soignants de terrain. Car lorsqu’un parcours devient confus, quelqu’un finit toujours par devoir reconstruire la cohérence du soin. Très souvent, ce rôle est assuré par le médecin traitant, le pharmacien ou l’infirmière.

Les pharmaciens deviennent des “réparateurs” du parcours de soins

À l’officine, cette évolution est particulièrement visible. Le pharmacien ne se contente plus de délivrer des médicaments, il vérifie de plus en plus la cohérence globale du parcours.

Ordonnance incomplète, traitement interrompu, posologie inhabituelle, prescription hospitalière difficile à comprendre, risque d’interaction entre plusieurs médicaments, dans toutes ces situations, l’équipe officinale agit comme un filet de sécurité silencieux en contactant le médecin, en reformulant les consignes, en rassurant le patient, toutes actions qui permettent d'éviter des ruptures de traitement ou des erreurs.

Le problème est que cette activité reste largement invisible, le patient ne voit pas forcément les appels, les vérifications ou les arbitrages réalisés en coulisses. Pourtant, ce travail absorbe une énergie considérable.

Une fatigue qui ne concerne plus seulement le soin

Depuis plusieurs années, on parle beaucoup de l’épuisement des soignants. Mais cette fatigue n’est plus uniquement liée au nombre de patients ou à la charge médicale. Elle est aussi organisationnelle.

Les professionnels passent de plus en plus de temps à chercher une information, retrouver un document, coordonner plusieurs acteurs, corriger des défauts de transmission ou réexpliquer des décisions. Cette accumulation de microtensions finit par peser lourdement sur le quotidien des équipes.

Le paradoxe est que cette médecine de compensation permet encore au système de tenir et malgré les difficultés, les ruptures graves sont souvent évitées et les parcours restent globalement sécurisés. Mais cela repose de plus en plus sur l’adaptation humaine plutôt que sur la fluidité naturelle de l’organisation.

Une question majeure pour les années à venir

Cette situation pose désormais une question centrale : jusqu’où un système de santé peut-il fonctionner grâce au dévouement permanent de ceux qui compensent ses failles ? Car aucun système ne peut durablement reposer uniquement sur l’énergie invisible de ses professionnels.

Derrière chaque dossier retrouvé, chaque rendez-vous débloqué ou chaque ordonnance clarifiée, il existe aujourd’hui un travail silencieux que les patients ne voient pas toujours. Mais sans ce travail, une grande partie de la continuité des soins se désorganiserait immédiatement.