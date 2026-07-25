Fièvre au retour d’un voyage : quelle origine possible ?

L'ESSENTIEL Toute fièvre au retour d’une zone tropicale doit faire demander un avis médical rapidement.

La prise d’un traitement préventif contre le paludisme et l’usage de répulsifs réduisent le risque de contracter cette maladie.

Une fièvre peut aussi être liée à une infection digestive, une typhoïde, une hépatite, une infection urinaire, une infection respiratoire, une infection de peau, une morsure ou une plaie mal soignée.

La règle est simple : toute fièvre au retour d’une zone tropicale doit faire demander un avis médical rapidement. Même si les symptômes ressemblent à une grippe banale, certaines infections nécessitent un diagnostic et un traitement urgents.

Le paludisme à ne jamais manquer

Le paludisme est l’urgence classique au retour de voyage. L’Institut Pasteur rappelle que toute fièvre au retour d’une zone tropicale doit être considérée comme un possible accès de paludisme et impose de consulter en urgence. Les premiers signes peuvent être peu spécifiques : fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée ou toux. (Institut Pasteur)

La prise d’un traitement préventif contre le paludisme et l’usage de répulsifs réduisent le risque, mais ne l’annulent pas. Santé publique France rappelle que, devant une fièvre au retour d’une zone impaludée, le diagnostic doit être évoqué jusqu’à deux mois après le retour. (Santé Publique France)

D’autres causes possibles

Toutes les fièvres du voyageur ne sont pas des paludismes. Après une piqûre de moustique, il peut aussi s’agir de dengue, de chikungunya ou de Zika. La dengue apparaît souvent 4 à 10 jours après la contamination, avec forte fièvre, maux de tête, douleurs derrière les yeux, douleurs musculaires ou articulaires, nausées et parfois éruption cutanée. Le chikungunya donne plutôt une fièvre brutale et des douleurs articulaires importantes. (Ameli)

Une fièvre peut aussi être liée à une infection digestive, une typhoïde, une hépatite, une infection urinaire, une infection respiratoire, une infection de peau, une morsure ou une plaie mal soignée. Le contexte compte donc énormément : pays visités, dates du séjour, baignade en eau douce, piqûres d’insectes, alimentation, rapport sexuel non protégé, morsure animale, vaccinations, traitements pris.

Quand appeler en urgence ?

Il faut appeler le 15 ou le 112 en cas de confusion, somnolence anormale, malaise, essoufflement, raideur de nuque, taches rouges violacées sur la peau, douleur thoracique, jaunisse, saignements, vomissements répétés, déshydratation ou aggravation rapide.

Même sans signe grave, il faut consulter sans tarder si la fièvre survient après un séjour en zone tropicale ou une région où circulent des maladies transmises par les moustiques. Il faut donner au médecin l’itinéraire précis, les dates, les traitements préventifs, les vaccins reçus et les médicaments déjà pris.

En cas de suspicion de dengue, l’aspirine et les anti-inflammatoires sont à éviter avant avis médical, car ils peuvent augmenter le risque de saignement. (Ameli)

Le bon résumé : au retour d’un voyage, une fièvre n’est pas un diagnostic. C’est un signal. Et plus le voyage était lointain ou tropical, plus il faut l’évaluer vite.