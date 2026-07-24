Voici le côté sur lequel il faut dormir, selon les experts

L'ESSENTIEL Dormir sur le côté permet de mieux nettoyer le cerveau, d'éliminer les toxines cardio-vasculaires, pulmonaires, cérébrales.

Le côté gauche semble particulièrement bénéfique pour limiter les reflux acides et les ronflements.

Un bon alignement du corps reste toutefois essentiel.

Une bonne nuit, ce n’est pas seulement le nombre d’heures passées à dormir. La position adoptée sous la couette joue aussi un rôle sur la qualité du sommeil, les douleurs, les ronflements ou encore la digestion. Plusieurs experts et études scientifiques s'accordent sur un point : dormir sur le côté est généralement la meilleure option. Et parmi les deux côtés, l'un semble offrir davantage de bénéfices.

Dormir sur le côté, la meilleure position pour le cerveau et le dos

"Il n'existe pas de position miracle", rappelle Caroline Rome, sophrologue spécialiste du sommeil et attachée au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris, interrogée par Ouest-France. Mais elle souligne qu'il est "scientifiquement prouvé que dormir sur le côté permet de mieux nettoyer le cerveau : on élimine les toxines cardio-vasculaires, pulmonaires, cérébrales". Cette position présente aussi des bénéfices pour le dos : en dormant sur le côté, la colonne vertébrale conserve plus facilement sa courbure naturelle, ce qui réduit les tensions au niveau du dos et du cou.

Dans The Conversation, des chercheurs australiens rappellent également que dormir sur le dos augmente le risque de troubles respiratoires pendant le sommeil. Se mettre sur le côté permet de mieux respirer, notamment en cas d’apnée du sommeil. "Le fait de dormir sur le côté, et non sur le dos, peut réduire de moitié le nombre d'obstructions pendant la nuit", note l’Assurance maladie. Si vous êtes sujet aux ronflements, mieux vaut aussi dormir sur le côté, vos voies aériennes n’en seront que plus libérées.

Le meilleur côté pour bien digérer

Dormir sur le côté, d’accord, mais lequel ? Les spécialistes estiment que le côté gauche est souvent le plus favorable. Comme l'explique Ouest-France, cette recommandation s'appuie sur notre anatomie. L'estomac étant situé à gauche, cette position utilise la gravité pour limiter les remontées acides vers l'œsophage. Le Dr Gérald Kierzek confirme ce mécanisme au micro de Radio France. Selon lui, dormir sur le côté gauche aide à réduire les brûlures d'estomac, le reflux gastro-œsophagien et certaines gastrites. À l'inverse, dormir sur le côté droit favorise davantage la remontée du contenu gastrique.

Les scientifiques de The Conversation soulignent toutefois qu'il existe plusieurs façons de dormir sur le côté. Des travaux ont montré que les positions entraînant une rotation importante de la colonne vertébrale peuvent favoriser des douleurs au réveil. Ils recommandent donc de privilégier une position latérale confortable, avec un bon alignement du dos.

Les mêmes chercheurs rappellent enfin que nous changeons naturellement de position au cours de la nuit. Une étude menée auprès de 664 personnes montre que nous passons environ 54 % de notre temps à dormir sur le côté, contre 37 % sur le dos et seulement 7 % sur le ventre.