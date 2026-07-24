Maladies cardiaques : le rôle des microplastiques se précise

L'ESSENTIEL Les patients ayant subi un infarctus présentent davantage de micro- et nanoplastiques dans le sang irriguant le cœur.

Le tabagisme et la pollution de l'air sont fortement associés à une présence plus importante de ces particules.

Selon les chercheurs, l’étude montre une association, mais ne prouve pas un lien de cause à effet.

"Les micro et nanoplastiques sont de minuscules particules de plastique présentes pratiquement partout dans l'environnement, notamment dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et de nombreux aliments que nous consommons. Ces dernières années, les scientifiques ont commencé à détecter ces particules dans les tissus et organes humains, ce qui suscite des inquiétudes quant à leurs effets potentiels sur la santé", a déclaré Pasquale Paolisso, chercheur à l'hôpital Sant'Andrea de l’université Sapienza (Italie). Face à ces données inquiétantes, il a, avec son équipe, voulu évaluer la charge en micro et nanoplastiques dans le sang coronaire (circulant dans les artères qui irriguent le cœur) ainsi que leur association avec l'exposition à la pollution atmosphérique et l'inflammation.

Crise cardiaque : plus de micro et nanoplastiques dans le sang des patients touchés

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont recruté 61 personnes suivies au centre hospitalier universitaire Sant’Andrea ou à l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata de Vérone. Chez ces patients, une crise cardiaque, une cardiopathie ischémique chronique ou des artères coronaires saines ont été diagnostiquées. Les micro et nanoplastiques ont été quantifiés dans le sang. Les informations relatives à l'exposition à la pollution atmosphérique ont été recueillies le jour de l'intervention invasive (exposition aiguë) et au cours des deux années précédentes (exposition chronique).

Parmi les adultes ayant fait une crise cardiaque, des microplastiques et nanoplastiques ont été détectés chez 84 % d'entre eux, contre 40 % chez les patients atteints de cardiopathie ischémique chronique et 32 % chez ceux présentant des artères coronaires normales. Les volontaires touchés par l’infarctus du myocarde présentaient une plus grande diversité de types de plastiques dans le sang. Le type de plastique le plus fréquent dans les échantillons de sang périphérique et coronaire de chaque patient était le polyéthylène, couramment utilisé dans les emballages et les produits de consommation.

La pollution de l’air et le tabagisme faciliteraient "le passage" des particules "dans la circulation sanguine via les poumons"

Selon les résultats, parus dans la revue European Heart Journal, les participants atteints de crise cardiaque présentaient des taux plus élevés d'interleukine-6 (l'une des principales molécules qui coordonnent la réponse inflammatoire) et étaient exposés à des niveaux plus élevés de PM2,5 (particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm). Les patients exposés à des niveaux élevés de pollution atmosphérique à long terme étaient plus susceptibles de présenter des microplastiques dans le sang. Les fumeurs avaient aussi six fois plus de risques d'en avoir de présenter des microplastiques dans le sang. "Le tabagisme pourrait faciliter le passage des microplastiques et nanoplastiques dans la circulation sanguine via les poumons. La pollution atmosphérique pourrait agir de manière similaire."

"Ces travaux ne prouvent pas que les microplastiques causent des crises cardiaques, mais ils révèlent une forte association entre les expositions environnementales, la présence de microplastiques dans le sang et les maladies cardiovasculaires. Ils soulignent la nécessité de prendre en compte la pollution par les microplastiques dans le cadre plus large des déterminants environnementaux de la santé. Des mesures politiques visant à réduire la pollution atmosphérique, l'exposition au tabac et la contamination environnementale par les plastiques pourraient avoir des retombées dépassant la simple protection de l'environnement et potentiellement améliorer la santé cardiovasculaire", ont conclu les auteurs.